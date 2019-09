Bohdalová v porote Talentu hviezdila: Nech nahradí Mórovú!

BRATISLAVA/PRAHA - Sobotňajšie vysielanie šou Česko Slovensko má talent si vyslúžilo veľkú vlnu pozitívnych ohlasov. Do poroty totiž výnimočne zasadla česká herecká legenda Jiřina Bohdálová (88) a ihneď si získala televíznych divákov. Tí žiadajú televízie, aby ju nechali v porote natrvalo a nahradili ňou Dianu Mórovú (49).

V sobotu čakalo divákov príjemné prekvapenie v šou Česko Slovensko má talent. Na miesto Diany Mórovej zasadla do poroty obľúbená česká herečka Jiřina Bohdalová. Zaskakovala pri natáčaní za Didi, ktorá mala vtedy iné povinnosti. A voľba ostrieľanej legendy sa ukázala doslova ako trefa do čierneho.

Jiřina Bohdálová v sobotňajšej časti nahradila Dianu Mórovú. Podľa divákov to bola rana do čierneho. Zdroj: TV JOJ

Jiřinu Bohdalovú si dokonca jeden zo súťažiacich vybral ako svoju asistentku. Išlo o kúzelníka Hansa z Nórska, ktorý nerozumie po česky a, naopak, ani herečka nerozumela jemu po anglicky. Celá scénka sa tak javila dosť komicky. „Opýtajte sa ho, prečo si vybral práve mňa,” zahlásila herečka, ktorú priam šokovalo, že má ísť na pódium.

„Ja mu nerozumiem, ale pekne sa na mňa pozerá,” zahlásila rodáčka z Prahy. Kúzelník kúzlil, Jiřina hádzala jednu hlášku za druhou, súťažiaci nerozumel, ale mágia sa predsa len podarila. A nielen tá jeho, ale svojím vystúpením očarila divákov aj Bohdálová, ktorí si ju žiadajú do Talentu natrvalo. A to namiesto Diany Mórovej, ktorú zrejme tieto slová nepotešia.

Jiřinu Bohdalovú si ako asistentku na kúzlenie vybral Hans Grane z Nórska. Že jeden druhému nerozumeli je už vedľajšie. Zdroj: TV JOJ

„Prosím vás, nechajte tam pani Bohdalovú. Takto, ako som sa dneska zasmial, tak už dlho nie. Pani Bohdalová je LEGENDA a mala by mať čestné miesto v talente,” napísal Jindřich z Česka. K tomuto názoru sa pridalo hneď niekoľko ďalších divákov.

„Pani Bohdalová bola úžasná. Ani ten kúzelník to s ňou nemal ľahké. Škoda, že nerozumel. Ale nasmiala som sa poriadne. Mórovú by som tam ani nedávala,” vyjadrila sa Kristína. „Pani Bohdalová, úžasná žena a vtipná, strašne sme sa dobre zasmiali. Mohli by ste ju tam nechať a nahradiť za Mórovú,” pridala sa Mirka. Nuž, Jiřina je skutočne legenda a okamžite si získala srdcia mnohých. Možno sa televízia napokon rozhodne obsadzovať ju aspoň častejšie, ak nie natrvalo.

Jiřina Bohdalová očarila divákov a chcú ju v porote natrvalo. Zdroj: Facebook