Obrovský žiaľ Zuzany Plačkovej: Prišla o milovaného ocka... Slová plné bolesti!

BRATISLAVA - Temperamentná, s obrovským nadhľadom a len máločo ju dokáže naozaj rozhádzať. To je Zuzana Plačková (28), ktorá si užíva na prvý pohľad takmer dokonalý život. Ten však aktuálne zasiahla nečakaná tragédia. Brunetka prišla o milovaného ocka.

Kráľovná sociálnych sietí smutnú informáciu zverejnila na svojom Instagrame. Už v roku 2017 mal pán Pavol vážne zdravotné problémy a bojoval s rakovinou pažeráka, pričom musel podstúpiť náročnú 12-hodinovú operáciu. Bohužiaľ, tento pondelok Zuzka oznámila správu, že jej ocko boj o svoj život prehral.

„Takto si ťa budem pamätať navždy. V stredu som mala letieť na dovolenku a nikdy by som neverila tomu, že namiesto toho ťa budem nečakane pochovávať, svojho ocka vo veku 51-rokov. Ďakujem ti za to, ako si ma vychoval a urobil zo mňa veľmi silnú ženu schopnú čeliť tomuto svetu s nadhľadom, ako si to robil vždy ty,” napísala zronená tmavovláska na rozlúčku. Zvyšok príspevku si môžete prečítať nižšie. Zuzke a jej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť a prajeme veľa síl.