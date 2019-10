Tomáš Klus po náročných koncertoch končí v izolácii: Na samotke až tri týždne!

BRATISLAVA - Už čoskoro sa fanúšikovia Tomáša Klusa môžu tešiť na koncertné turné, na ktoré sa netradične chystá s filharmóniou. Spevák sa na koncerty teší, no po nich ho čaká náročná terapia.

Dvojnásobný český slávik zavíta v rámci koncertného turné Klusymfonie aj na Slovensko a svojich priaznivcov poteší už v prvú decembrovú nedeľu. Ako prezradil, napriek obrovskému množstvu hudobníkov, ktorí s ním na pódiu vystúpia, skúšky náročné nie sú.

Napriek tomu však spevák vydá počas svojich vystúpení obrovské množstvo energie, ktorú sa následne pokúša "dobiť". A to naozaj extrémnym spôsobom. Tomáš si totiž obľúbil terapiu tmou. V rámci nej sa necháva na niekoľko dní zavrieť do úplnej izolácie a tmy. O príjemnú oddychovku však nejde ani náhodou. „Je to dosť často veľmi explozívne a deštruktívne a boľavé,” opísal nám svoje pocity.

Tomáš Klus zo seba na koncertoch vydá obrovské množstvo energie. Dobíja ju za pomoci odborníkov. Zdroj: Archív Tomáša Klusa

Prečo túto tortúru dobrovoľne podstupuje a prečo už nikdy nechce klamať, to prezradil vo videorozhovore vyššie. Lístky na koncert Tomáša Klusa s kapelou Cílová skupina a Janáčkovou filharmóniou Ostrava zakúpite na predpredaj.sk