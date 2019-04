Tomáš Klus: Namiesto mejdanu sa po koncerte venujeme saune

Tomáš Klus je známy nielen vďaka svojej tvorbe, ale rovnako tak aj vďaka nie často vídanému prístupu k životu a dianiu okolo nás. Album SpOlu sprevádza aj singel Tichá voda, ktorá hovorí o súboji s neprístupnosťou a o ostychu ľudí prehovoriť. „Každý z nás má v sebe obrovský potenciál uskutočniť svoj život ako šťastný človek. Jediné, čo mu stojí v ceste, je človek sám. Nedôvera vo vlastnú jedinečnosť, to je tichá, pokojná voda. Tá, keď prehovorí, môže prelomiť všetky tie hrádze, ktoré si okolo seba staviame na obranu pred druhými ľuďmi,“ povedal T. Klus.

Novinkový album SpOlu obsahuje aj nové spracovania, nové hudobné možnosti, napríklad využitie simulácie sitaru. „Keď sme album natáčali, cielene sme aranžovali tak, aby sme to boli schopní zahrať to rovnako aj na živo. Som zástanca toho, že pesničkárstvo, ktoré robím, musím byť predovšetkým autentické. To, čo autor prežíva práve teraz, by mal prezentovať svojmu publiku. A ja som teraz SpOlu, preto budeme hrať celý nový album preložený best of výberom,” prezradil Tomáš Klus.

Zdroj: Archív Tomáš Klus

Pred samotným štartom aktívnej prípravy bol Tomáš Klus pre svoje okolie i verejnosť niekoľko dní nedostupný. „Bol som v tme. Je to stará jogínska prax, kedy sa meditační majstri ukrývali na dlhú dobu v jaskyniach a hľadali vyslobodenie. Tma je skvelé zrkadlo, do ktorého si človek projektu sám seba. Máte tam možnosť vysypať všetky zásuvky vo svojej hlave a srdci, preusporiadať ich obsah, nepotrebné veci vyhodiť a zachovalé sprehľadniť. Tma robí jasno,“ povedal Klus. Aj požiadavky umelca a jeho cieľovej skupiny na turné SpOlu sú pomerne netradičné: „Namesto ‚mejdanu‘ sa väčšinou po koncerte venujeme saune. Máme v skupine deväť detí, naučili sme sa odpočívať.“

Zdroj: Archív Tomáš Klus

Tomáš Klus od 7. apríla 2019 odohrá postupne koncerty turné SpOlu v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline, Poprade a Košiciach. „To sa nedá publikovať,“ smial sa T. Klus pri otázke o najkurióznejšej veci, ktorá k nemu počas turné priletela na pódium. Ktovie, či zbierka takýchto vecí bude počas najbližších slovenských koncertov rozšírená.

Zdroj: Archív Tomáš Klus

Vstupenky na jednotlivé koncerty sú k dispozícii v predajnej sieti Predpredaj.sk Hosťom turné bude slovenský spevák, Juraj Hnilica.

Tomáš Klus 2019 tour SpOlu

07.04.2019 Bratislava, HANT Aréna

08.04.2019 Nitra, PKO

10.04.2019 Banská Bystrica, Ministry of Fun

11.04.2019 Trenčín, Športová hala

13.04.2019 Žilina, Event House

14.04.2019 Poprad, Aréna Poprad

16.04.2019 Košice, Spoločenský pavilón

- reklamný článok -