Panika kvôli koronavírusu: Český spevák vysmial národ... Že ti nie je trápne!

PRAHA - Celý svet momentálne pozorne sleduje správy ohľadom koronavírusu, ktorý sa šíri v Číne a je hrozbou pre svet. Český spevák sa však vysmial z paniky, ktorú ľudia v súvislosti s vírusom šíria. No zdá sa, že to robiť nemal.

Koronavírus si za posledné týždne vyžiadal už viac ako 130 obetí a tak nečudo, že sa mu dostáva obrovskej pozornosti v médiách. Český spevák Tomáš Klus (33) si však myslí, že panika, ktorá sa so správami šíri, je neopodstatnená. Prostredníctvom svojho Instagramu zverejnil štatistiky klasickej chrípky, ktoré v porovnaní s novým vírusom vyzerajú oveľa hrozivejšie.

„Príspevok k panike. K panenskému vírusu. Ďakujem,” napísal stroho k obrázku spevák. Svojich sledovateľov tým však neupokojil. Skôr naopak. Niektorí totiž jeho krok považujú za nemiestny. „Vám sa to zdieľa, čo? Vašej rodiny sa to totiž netýka. Že vám nie je trápne... ste nechutný,” rozhorčil sa jeden z jeho sledovateľov. „Keď sa to dotkne vašej rodiny, budete tú štatistiku tvoriť aj vy.” „To už trochu preháňate, nie?” pridali sa ďalší.

Tomáš Klus si pohneval fanúšikov touto štatistikou. Zdroj: Instagram T.K.

Pod Tomášovým príspevkom sa naďalej kopia uštipačné komentáre, ale pribúdajú aj ďalšie štatistiky o vyčíňaní nebezpečného vírusu. Tak to vyzerá, spevák, ktorý chcel paniku zastaviť, k nej skôr ešte pridal.