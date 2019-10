Najmladšia farmárka to Rasťovi poriadne natrela: TOTO nikto nečakal!

Mladá východniarka to na statku nemala v poslednom čase ľahké. S väčšinou farmárov totiž nemala dobré vzťahy a v posledných dňoch sa dokonca hovorilo o šikane 19-ročnej brunetky. „Nechápem, ako to tu Mirka zvláda psychicky. Ja by som na jej mieste už asi preskočila ten plot,” priznala pri spoločnej debate s Evelyn Barbora Bednaričová (22), ktorá sa už na situáciu nedokáže pozerať. „Je tu veľa zákerných ľudí,” dodala na adresu prísediacich farmárov.

Barboru Bednaričovú dohnala šikana Mirky až k slzám. Zdroj: TV MARKÍZA

Adeptov do duelu bolo teda hneď niekoľko. Mirka sa však nakoniec rozhodla neupustiť od svojho sľubu a na súboj vyzvala chlapa. Rasťo pritom patril do skupiny tých, ktorí mali na brunetku útočiť. Výber neľahkého súpera všetkých pri stole zaskočil, no ešte väčšie prekvapenie sa konalo priamo v duelovej stodole. Súboj krehkého dievčaťa a sebavedomého elektrotechnika bol totiž poriadne vyrovnaný.

Mirka Csorbová si pri poslednej disciplíne porezala ruku a duel nakoniec prehrala. Zdroj: TV MARKÍZA

O všetkom nakoniec rozhodla posledná disciplína, pri ktorej si Mirka poranila ruku a následne v súboji poľavila. Rasťo si tak pripísal rozhodujúci tretí bod a stal sa víťazom. Pre východniarku však prehra nebola prehrou a domov odchádza so cťou.

Ešte predtým však v liste adresovala súperovi ostré slová. „Ďakujem za duel, no musíš uznať sám, že napriek tomu, že som slabunká, tak to bolo o chlp. Čo znamená, že iná baba by ťa asi dala ľavou zadnou. No gratulujem,” naložila Rasťovi a možno tak posmelila i zostávajúce farmárky, ktoré sa v budúcnosti ocitnú na jej mieste.

Mirka Csorbová to Rasťovi v liste poriadne natrela. Zdroj: TV MARKÍZA

I keď si kvôli Rasťovej neobľúbenosti väčšina farmárov želala práve víťazstvo Mirky, dojímavé lúčenie sa nekonalo. Výnimkou bol Bratislavčan Matej Jurkovič (41), s ktorým brunetka na Farme prežila vášnivé chvíle a ktorý bol spomedzi jej súperov jedinou spriaznenou dušou. „Budem bojovať za nás,” sľúbil pri lúčení statný life kouč.

Pretvárka zo strany súperov? Mirka pri lúčení neobjala takmer žiadneho z nich. Zdroj: TV MARKÍZA

A myslel to pravdepodobne doslovne. Ako sme vás už informovali, Matej sa údajne dostal do fyzického konfliktu práve s Rasťom a z reality šou bol následne podľa pravidiel okamžite vylúčený.