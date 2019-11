Detaily fyzického útoku na Markíze: Za TOTO vyhodili Mateja z Farmy!

Podľa upútavky na dnešnú časť Farmy je viac ako isté, že konflikt, ktorý sa napokon stal Jurkovičovi osudným, sa odohral medzi ním a Rasťom Mojsejom, čo potvrdila aj televízia na webe markiza.sk a odhalila aj to, čo sa udialo. Holohlavý pornoherec už dávnejšie mal s východniarom nezhody a neraz padli slová o tom, že mu jednu pritrafí. Svoje vyhrážky podľa všetkého už naplnil.

Medzi Matejom a Rasťom sa odohral útok, Zdroj: TV MARKÍZA

K útoku došlo po tom, ako sa Matej vďaka vypadnutej Deyi stal opäť farmárom týždňa a za sluhov zvolil znova dvojicu Rasťo a Romana. A to aj napriek tomu, že východniar získal na tento týždeň imunitu, a teda nemôže ísť do duelu. Najskôr to vzal ako holý fakt a vyjadril sa, že je to v poriadku, no napokon sa rozhodol, že pre Mateja robiť viac nebude.

Jednoducho sa zdvihol s tým, že sa pobalí a ide domov, čo oznámil aj farmárovi týždňa v kuchyni. Vtedy sa spustila doslova slovná prestrelka a nechýbala ani spŕška vulgarizmov, ktorými sa obsypávali. Slovná vojna vyústila až do fyzického útoku zo strany farmára týždňa, ktorý podľa informácií televízie Rasťa udrel hlavou do tváre. Podľa ukážok z včerajšej časti sa do konfliktu zamotal aj ďalší súťažiaci. Rado sa snažil Rasťa upokojiť, keď vyšla dvojica pred budovu.

Agresívny Matej si aj kopol silno do postele. Zdroj: TV MARKÍZA

Napokon však Rasťo skončil v rukách ošetrovateľov, keďže pociťoval silné bolesti hlavy. Ani po tomto incidente sa však rozbúrené farmárske more zrejme neupokojilo, pretože keď sedeli všetci farmári pri stole, Matej vyzval Rasťa, nech sa zbalí a odíde. „Si zbaľ tie veci, jak si tu vyskakoval, a ťahaj cez ten plot do prdele,” vyhlásil Jurkovič, na čo sa Mojsej zdvihol od stola. Bratislavčanovi sa však jeho správanie nevyplatilo, keďže napokon prišli na statok Evelyn s hospodárom a Matej svoju púť v šou skončil.