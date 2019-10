Doma ich čaká poriadny bordel: Kike z Farmy frajer zablokoval kreditku a Rado... ozvala sa jeho ex, tají 9-ročného syna!

BRATISLAVA - Dobieha ich minulosť! Účasť na Farme nezvláda každý a žiadnou výnimkou nie je ani to, že niektorí zo súťažiacich postupne zabúdajú na život, ktorý vedú "vonku". Ten mnohokrát ustúpi do úzadia a pre farmárov je reálnejšie a vážnejšie to, čo sa deje na samotnom statku, než ľudia a povinnosti za jeho hranicami. A to sa im nemusí práve vyplatiť...

To rozhodne platí aj v prípade Kristy Dali a Radovana Dulina. Obaja totiž "vonku" nechali niečo, na čo akoby postupom času začali zabúdať. Evidentne však nemyslia na to, že ľudia, voči ktorým majú záväzky, ich v televízii denno-denne sledujú. Už niekoľkokrát to vyzeralo tak, že ich kamarátstvo prerastá do čohosi romantickejšieho.

Najnovšie sa však neozvala len Radova snúbenica. Do komentárov pod jedným z článkov o Farme sa ozvala aj jeho bývalá partnerka. Tá mnohých šokovala, keď prezradila niečo, o čom sa východniar doteraz nezmienil. Už zopár rokov je otcom. „S Radom mám syna, o ktorého neprejavil 9 rokov záujem. Čo on môže byť za človeka,” ozvala sa istá Mirka v konverzácii s ďalším účastníkom tejto romance - Paulom, ktorý je partnerom Kiky.

V komentároch sa ozvala istá Mirka, ktorá tvrdí, že má s Radom syna. O chlapca sa vraj vôbec nestará. Zdroj: tv markíza/facebook

Teda minimálne bol. Z jeho najnovších slov to vyzerá tak, že vzťahu je koniec a potetovanej sexici dokonca zablokoval kreditku. Podľa neho sú obaja "bezcharakterní úbožiaci". „Uvidíme, čo bude vonku, keď to Las Vegas skončí, keď sa jeden o druhom dozvedia, čo naozaj sú. Ja som si istý, že Kika bude veľmi chcieť vrátiť čas späť, aby do tej Farmy ani vôbec nešla! Kika, Kika, stálo ti to za to, čo ti tá poj...ná Markíza zaplatila za toto správanie? Ajajaj, bude zle... Nastanú ti iné časy, nové časy,” vyjadril sa a vzápätí naznačil, čo tým myslel.

Vyzerá to tak, že Paul s Kikou nadobro skončil. Zdroj: tv markíza/facebook ​

„Len dobre je, že na Slovensku nebývam, ja žijem vo Švajčiarsku, čakám, kedy vyjde von z tej Farmy, aby som urobil záver, kľúč od auta, kľúče od domu tu vo Švajčiarsku, kreditku jej nechám na pamiatku, tú už som zablokoval,“ napísal a vzápätí sa dal do reči so spomínanou Radovou ex. Po šokujúcej informácii, ktorú zverejnila, jej odpísal s tým, že jej poslal súkromnú správu, keďže sa k Radovi pod článkom viac vyjadrovať nechcel.