Českému hercovi naparili podmienku: Podvody so sociálnymi dávkami!

CHOMUTOV – Český herec, ktorý sa objavil v kontroverznom seriáli Most! sa zaplietol do problémov. Zdeněk Godla (44) totiž spolu s manželkou poberal sociálne dávky a pritom úradom zamlčal svoje príjmy z natáčania. Herca uznali vinným a naparili mu podmienku!

Tak tomu sa povie odvaha! Český herec Zdeněk Godla, ktorý sa objavil v seriáli Most! či v Ordinácii v ružovej záhrade si poriadne zavaril. S manželkou totiž neoprávnene poberali sociálne dávky, za čo mu Okresný súd v Chomutove udelil trest. Kvôli koronavírusu bolo jednanie, ktoré by bolo za iných okolností verejné, len v prítomnosti nevyhnutných osôb. Godla však pritom nestál pred súdom po prvý raz. Už v minulosti ho odsúdili za lúpežné prepadnutie, za čo si odsedel trest vo väzení.

Zdeněk Godla dostal podmienku. Zdroj: Segarra Films

Rozsudok hovorí jasnou rečou. Dopustil sa podvodu a to tým, že úradom zamlčal príjmy z natáčania. Poberal totiž sociálne dávky a v prípade, keby príjmy priznal, v značnej miere by to ovplyvnilo výšku dávok. V tomto prípade hrozilo hercovi podľa informácií portálu idnes.cz až päť rokov väzenia, no napokon súd kvalifikáciu činu zmiernil a šlo o dva roky väzenia. Napokon však obišiel miernejšie.

„Obvinený bol uznaný vinným a odsúdený na sedem mesiacov väzenia s podmienečným odkladom na skúšobnú lehotu pätnásť mesiacov,“ vyjadril sa Petr Vaněk, hovorca chomutovského súdu k jeho rozhodnutiu. Vinnou však bola uznaná aj hercova manželka, ktorá je invalidnou dôchodkyňou. Tá však bola obvinená za obdobnú trestnú činnosť, súd ju potrestal prísnejšie. „Obvinená bola odsúdená na dvanásť mesiacov podmienečne so skúšobnou lehotou osemnásť mesiacov,“ doplnil Vaněk.