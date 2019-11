Bratislavská Pocta Karlovi Gottovi sa nekoná: Museli ju zrušiť... pre TOTO!

Fanúšikovia česko-slovenskej hudobnej scény majú hlavy v smútku. Len pár týždňov pred tým, ako na bratislavskom štadióne Ondreja Nepelu mali vystúpiť české a slovenské hviezdy ako Sisa Sklovská (54), Eva Máziková (70) či Dara Rolins (46), organizátor musel koncert zrušiť. Mohlo za to meno najslávnejšieho českého slávika Karla Gotta, ktoré začalo figurovať v súvislosti s koncertom.

Na koncert, ktorý sa mal konať na počesť Karla Gotta, dnes už lístky nekúpite.

Akciu síce organizátori začali pripravovať ešte pred Gottovým náhlym odchodom, no po ňom sa rozhodli venovať ju práve jeho pamiatke. A práve to im nakoniec prekazilo plány. „Po prvýkrát ma oslovili tesne pred Karlovou smrťou, že to bude vianočný koncert. Potom ale akciu premenovali na Poctu Karlovi, o čom som nevedela. Myslím, že z pietnych, právnych i morálnych dôvodov by sa to konať nemalo. Ani nemám žiadnu zmluvu, takže nad tým nepremýšľam. Úplne som to vypustila. V každom prípade by si ale mali získať súhlas pozostalých,” vyjadrila sa pre český portál Blesk.cz speváčka Ilona Csáková (49), ktorá mala byť jednou z hviezd predvianočného koncertu.

Ilona Csáková o premenovaní koncertu údajne netušila.

Ostré slová na adresu organizátorov prišli aj od samotnej vdovy po zosnulom spevákovi, Ivany Gottovej. „Ani nie dva mesiace po smutnom odchode Karla Gotta sme zistili, že sa začínajú premýšľať, pripravovať, či dokonca realizovať prvé spomienkové koncertné pocty venované jeho pamiatke... Každopádne v túto chvíľu, stále krátko po jeho odchode, je príliš skoro čokoľvek podnikať. Bolo by to bezohľadné ako voči zosnulému Karlovi Gottovi, tak aj k jeho najbližším. Zarábať na mene Karla Gotta v dobe hlbokého smútku je z nášho pohľadu neprípustné,” znie stanovisko Ivany, ktoré zverejnila hovorkyňa rodiny Gottových Aneta Stolzová.

Ivana Gottová tvrdí, že na spomienkové koncerty je ešte priskoro.

Práve po výhradách Ivany bol plánovaný koncert v rámci zlatého víkendu v Bratislave zrušený. Netreba zabúdať, že meno Karla Gotta je obchodnou značkou, ku ktorej všetky práva zdedila práve jeho manželka Ivana. Či teda úlohu v tejto záležitosti zohrali aj peniaze, ktoré by mohla získať, vie len ona sama.