Americká hviezda na Drobovej večierku: Priniesla vzácny dar... Pomôže ním charite!

BRATISLAVA – Toto sa len tak nevidí. Súčasťou tohtoročného Fashion Sparkling Charity Night bude aj skvelá lyžiarka Mikaela Schiffrin (24). Mladá športovkyňa sa rozhodla priložiť ruku k pomoci tým, ktorí to potrebujú, v spolupráci s Gabrielou Drobovou (45). Do aukcie darovala svoju prilbu a peniaze získané z jej dražby podporia mladé talenty!

Už v sobotu sa opäť bude konať charitatívna akcia pod krídlami riaditeľky Fashion TV Gabriely Drobovej. Fashion Sparkling Charity Night bude tento rok o niečo výnimočnejšia. Ako nám prezradila sama podnikateľka, po Matejovi Tóthovi, Dominike Cibulkovej, Márii Bartaloš a Marekovi Fašiangovi sa tento rok do úlohy ambasádorky postaví naša skvelá lyžiarka Veronika Velez Zuzulová. To však nie je všetko. Na večierku prebehne aj dražba. A práve do nej darovala svoju prilbu známa americká lyžiarka.

Mikaela Schiffrin darovala do dražby svoju prilbu, v ktorej vyhrávala jedny preteky za druhými v roku 2018. Zdroj: Instagram M.S.

„Keď sme s Veronikou pripravovali kreatívu večera, akým spôsobom by to malo byť, tak mi prezradila, že jej veľmi dobrou priateľkou je Mikaela Schiffrin a že od nej skúsi niečo získať. Ale nečakali sme, že nám pošle prilbu, v ktorej v sezóne 2018 vyhrala všetky preteky, ktorá jej priniesla šťastie a je pre ňu veľmi dôležitá,“ prezradila nám Gabika, ktorá sa z tohto gesta veľmi teší.

Dražiť sa však nebude len Schiffrinovej helma, ale aj lyžovanie s tohtoročnou ambasádarkou. Tá sa na akcii ukáže aj so svojím manželom. „Sme zvedaví, u koho tento unikátny športový kúsok zostane. Záujem majú niekoľkí majitelia lyžiarskych stredísk, ako aj hotely v Nízkych a Vysokých Tatrách,“ povedala Drobová. Suma za vydraženú prilbu bude určite vysoká a získané peniaze opäť budú pomáhať.

Gabika Drobová má obrovskú radosť z toho, že získali do dražby prilbu Schiffriovej. Aj vďaka nej pomôžu mladým talentom. Zdroj: Ján Zemiar,

Organizázorka Fashion Sprakling Charity Night nám ozrejmila aj to, kam peniaze poputujú: „Po Hodine deťom, Národnom onkologickom ústave, onkologických pacientkach a Bielej pastelke sme sa tento rok aj vďaka Veronike rozhodli, že prostriedky pôjdu konkrétnym mladým športovcom, ktorí sú vo svojich športových kategóriách najlepší na Slovensku, ale sú z rodín sociálne znevýhodnených a ak by sme im nepomohli, tak oni by sa v športe na tej úrovni, ktorú si zaslúžia a v ktorej majú obrovskú šancu byť v budúcnosti najlepší vo svete, vôbec rozvíjať nemohli.“