Vdova po Gottovi tlak nezvládla: Útek do zahraničia!

I keď Karel Gott už dlhší čas bojoval so zdravotnými problémami, včerajšia správa o jeho skone zaskočila nielen jeho blízkych, ale aj širokú verejnosť. Od rána internet, ale aj tlač a televíziu zaplavujú odkazy, na maestra si spomínajú fanúšikovia i kolegovia z brandže, ktorí mali možnosť speváka osobne poznať či sa s ním čo i len raz stretnúť. Pred domom na pražskej Bertramke sa schádzajú ľudia, ktorí si chcú uctiť zosnulého maestra. Pred bránou pribúdajú sviečky.

Pri dome, v ktorom zomrel Karel Gott, sa zhromažďujú davy: Ľudia si ho uctievajú aj v Bratislave

I keď ide o krásne gesto, je pochopiteľné, že na Karlovu manželku Ivanu je to priveľa. Podľa informácií českej televízie Nova vdova údajne zobrala dcéry Charlotte Ellu a Nelly Sofiu a spoločne sa vydali nájsť útočisko v zahraničí. Cieľ ich cesty známy nie je, rovnako ako to, kedy by sa mali do Prahy vrátiť. Ivanu totiž čakajú nepríjemné povinnosti. Vybaviť detaily okolo spevákovho pohrebu.

Karel Gott s dcérami Charlotte Ellou a Nelly Sofie Zdroj: profimedia.sk

Dátum poslednej rozlúčky ešte nie je známy a český premiér dokonca navrhol pre spevácku legendu štátny pohreb. Na ten je však potrebný práve Ivanin súhlas.