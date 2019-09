Známy markizák v poriadnych problémoch: Prišiel o zuby priamo pred kamerou!

BRATISLAVA - Tak toto by nechcel zažiť nikto. Markizácky moderátor Rasťo Sokol (50) prišiel o zuby rovno pred televíznou kamerou. V nedeľnej epizóde šou Tvoja tvár znie povedome sa totiž zmenil na nepoznanie a stal sa z neho Barry White. Maskéri mu museli vyrobiť aj protézu, ale o tú akosi prišiel...

Počas nedeľnej šou na Markíze mali diváci o zábavu postarané. Nielen, že bolo toto kolo zatiaľ najsilnejšie z piatej série, ale má aj svoje historické prvenstvo. Všetci súťažiaci totiž skončili s rovnakým počtom bodov od poroty. Okrem toho bola štvrtá epizóda náročná pre moderátora Rasťa Sokola, ktorý sa zmenil na černošského speváka. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby ten počas svojej najväčšej tučnoty nevážil 170 kg.

Rasťo Sokol sa zmenil na Barryho Whitea. Zdroj: TV MARKÍZA

Rasťo tak počas vystúpenia nabral na váhe a ešte mu prirobili aj protézu s výrazným chrupom. A práve o tú prišiel, keď už stál na pódiu a spieval. „Sa mi zdalo, že si mal drobnú nehodu s umelým chrupom,“ nedalo sa nevšimnúť moderátorovi šou Martinovi Nikodýmovi. „Tak nedá sa všetko, samozrejme, držať masku aj chrup. No tak sem-tam vyletí, no,“ vzal túto nehodu s nadhľadom Sokol. Rovnako sa k tomu postavila aj porotkyňa Zuzka Kubovčíková: „Rastík, vždy lepšie, keď ti vypadnú zuby, ako keby ti mal vypadnúť text.“

A čo sa vlastne v skutočnosti stalo? Diváci Markízy totiž videli len to, že protéza povolila a musel si ju vybrať a ukryť do ruky. Detaily sa nedozvedeli ani po skončení speváckeho výkonu. „Rasťovi Sokolovi sa nalomila protéza, ktorú mal počas premeny ako Barry White. Rasťo to však bravúrne zvládol a svoju pieseň dokončil bez väčších problémov,” prezradil nám zdroj z televízie.