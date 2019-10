Chlpatá Pocisková, návšteva z vesmíru aj Sašin kolaps... TOTO tu ešte nebolo!

BRATISLAVA - Ďalší týždeň ukončila skvelou zábavnou šou televízia Markíza. Nedeľa večer opäť patrila premenám na iných a osmička známych tvárí si tak vyskúšala, aké to je byť v koži niekoho iného. Hneď na začiatok otvorili šou deti z vesmíru, krásna Nela Pocisková sa zmenila na chlpatého chlapa a na topmodelku doľahlo rýchle tempo. To však nie je všetko. Toto kolo bolo výnimočné!

Ôsma časť šou Tvoja tvár znie povedome opäť ukázala skvelé vystúpenia. Toto kolo bolo dokonca výnimočné. Televízia sa ho totiž rozhodla venovať stému výročiu vzniku Československej republiky, ktoré pripadá práve na dnešok.

Ruleta tak minulý týždeň každému z osmičky známych tvárí prisúdila interpreta z česko-slovenskej hudobnej scény. Preposlednú časť pred finále otvorilo vystúpenie detí z Oteckov - Laury Gavaldovej, Izabely Gavorníkovej, Tobiasa Kráľa a Maroša Baňása, ktorí sa zmenili na Majky z Gurunu.

Do šou prišla návšteva z vesmíru v podobe štyroch detí z Oteckov stvárňujúcich Majku z Gurunu. Zdroj: TV MARKÍZA

Topmodelke Saši Gachulincovej prischol český Michael Jackson, teda Jiří Korn. Bola tak nútená nacvičiť jednu zo skutočne náročných choreografií, ktoré si spevák vymýšľal sám a pri mnohých mal človek pocit, že je z gumy. Toto tempo na krásnu blondínku doľahlo a na tréningu s Miňom Kerešom prežila menší kolaps.

Skončila na zemi, choreograf jej musel držať nohu vo vzduchu a Dano Antálek ju ovieval. „Mi došlo zle úplne, hej o trochu lepšie, ďakujem. Ja mám už toho plné zuby. Neviem, či dám toto,“ odpovedala Saša na otázku, či sa už cíti lepšie. Aj keď v zákulisí sedela pri Martinovi Nikodýmovi, ktorý poznamenal, že ju Korn položil na lopatky, priznala, že to nebolo jednoduché. „Najprv ma porazilo prvý deň, dva a potom už, keď sa do toho dostaneš...” vyjadrila sa blondínka.

Saši Gachulincovej prišlo počas tréningu zle. Zdroj: TV MARKÍZA

Nie práve krásnu premenu schytala herečka a dvojnásobná mama Nela Pocisková. Tá sa zmenila na lídra kapely Horkýže Slíže Petra Hrivňáka alias Kuka. Museli jej tak prirobiť porast, čo okomentovala aj Nela. „Ja sa tak teším na dnešnú premenu. Vraj budem celá chlpatá. Nielen na tvári, ale aj na rukách,” povedala herečka.

Pociskovej konečná podoba však bola vskutku vtipná, čo neopomenuli ani porotkyne. „Ja ani neviem povedať, čo všetko si naraz. Čo za kuchárika golfistu. Panebože, čo to máš na hlave. Ja si to nikdy na tom Kukovi nevšimnem, jak je dogabaný,” smiala sa Fialová a Šebová neostala nič dlžná: „Ty vyzeráš, akoby si mala zamurovanú čapicu do hlavy alebo prilbu.”

Nela Pocisková sa zmenila na Kuka. Maskéri jej prirobili chlpy nielen na tvári, ale aj na rukách. Zdroj: TV MARKÍZA

Aj ôsme kolo bolo podľa poroty skutočne silné a premeny skvelé. Dano Dangl sa opäť cítil revolučne a sťažoval sa na to, ako majú zase hodnotiť. Napokon to vyriešil šalamúnsky, aby súťažiaci nevedeli, kto od koho dostal koľko bodov. Pomiešal totiž kartičky porotcov.

Bodový stav bol však napokon nerozhodný medzi Zuzkou Kravárikovou a Karin Haydu. Rozhodol tak vyšší počet udelených bodov od štvorice porotcov a víťazstvo nakoniec skončilo v rukách mladej herečky. „Ďakujem, ja som toto ale že vôbec nečakala. Veľmi by som chcela poďakovať mojej mamine, ktorá pri mne vždy stojí, či je dobre, či je zle a naozaj mi s tým pomáha. Ja túto výhru venujem nadácia Bátor Tábor Slovakia,” poďakovala hviezda z Oteckov a prezradila, komu venuje šek na 1 000 eur od Nadácie Markíza.

Víťazkou sa stala Zuzana Kraváriková, ktorú premenili maskéri na Maťa Ďurindu. Zdroj: TV MARKÍZA

Noël Czuczor - Helena Vondráčková, nabudúce Stromae

Noël Czuczor ako Helena Vondráčková Zdroj: TV MARKÍZA ​

Dávid Hartl - Meky Žbirka, nabudúce Mária Čírová

Dávid Hartl ako Meky Žbirka Zdroj: TV MARKÍZA

Karin Haydu - Ben Cristovao, nabudúce Crazy Frog

Karin Haydu ako Ben Cristovao Zdroj: TV MARKÍZA

Saša Gachulincová - Jiří Korn, nabudúce Dua Lipa

Saša Gachulincová ako Jiří Korn Zdroj: TV MARKÍZA

Nela Pocisková - Kuko, nabudúce Adele

Nela Pocisková ako Kuko Zdroj: TV MARKÍZA

Zuzana Kraváriková - Maťo Ďurinda, nabudúce Cee Lo Green

Zuzana Kraváriková ako Maťo Ďurinda Zdroj: TV MARKÍZA

​Rasťo Sokol - Michal David, nabudúce Irene Cara

Rasťo Sokol ako Michal David Zdroj: TV MARKÍZA

Pavol Topoľský - Věra Bílá, nabudúce Scatman John

Pavol Topoľský ako Věra Bíla Zdroj: TV MARKÍZA