Sexi markizáčka 3 roky po zásnubách: Prehovorila o svadbe!

Sympatickú brunetku poznajú ľudia najmä z obrazoviek televízie Markíza, kde sa pravidelne objavuje so svojou tanečnou skupinou Ladylicious. Aktuálne ju môžu diváci vídať v šou Tvoja tvár znie povedome, kam sa vrátila, keď mal jej synček osem mesiacov. Monika sa tak opäť zvŕta na parkete spolu s ďalšími tanečníkmi. V minulej sezóne dokonca tancovala aj s tehotenským bruškom.

Synčeka má Sakmanová s raperom Ramónom Beňom alias Rakbym, ktorý ju požiadal o ruku v Turecku už pred takmer tromi rokmi na ich výročie. Kráska povedala áno, spevákovi porodila syna no svadba zatiaľ nikde. Zaujímalo nás preto, či už svoj veľký deň plánujú.prezradila nám Monika, ktorú naplno zamestnáva synček a tanec.

Napriek tomu, že svadbu poriadne ešte neplánujú, každá žena má väčšinou svoju predstavu, ako by mal tento veľkolepý deň vyzerať. Ani Monika nie je výnimka. „Ja som si vždy predstavovala takú tú klasickú veľkú svadbu s čepčením, s veľkou párty, ale v konečnom dôsledku je mi to asi aj jedno, ako to teraz bude. Ale určite v každom smere chcem, aby to bola veľká párty,“ povedala pre topky parketová levica. Hoci je svadba zatiaľ zrejme v nedohľadne, isté je, že pár si ju užije naplno.