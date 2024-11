Hviezda SuperStar šokuje: KONIEC v televízii... Generálny riaditeľ ju ŠIKANOVAL a OBŤAŽOVAL!

Sabina Křováková

PRAHA - Českom aktuálne otriasa veľký škandál! Televízia OK TV existuje len zopár mesiacov, no už musí riešiť nepríjemnosti. Jej generálny riaditeľ sa mal dopúšťať nevhodného správania ku kolegom. Jednou z nich bola aj hviezda SuperStar Sabina Křováková (32)... Nadriadený ju vraj šikanoval a obťažoval!

Sabina Křováková sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2013 vďaka speváckej šou SuperStar, ktorú vtedy aj vyhrala. Triumf v projekte jej otvoril dvere do českého šoubiznisu, aj k zaujímavým pracovným pozíciam... Ponuku na jednu takú dostala aj v novovzniknutej OK TV, kde sa zamestnala ako hudobná dramaturgička. Dlho v nej však nevydržala.

Ako prezradila českému Blesku, čelila tam ponižovaniu a strachu. Konkrétne zo strany bývalého generálneho riaditeľa televízie Jana Hlocha. Ten ju mal opakovane obťažovať, snažiť sa ju pobozkať či dotýkať sa. Ako plavovláska prezradila, nadriadený si vraj doslova užíval jej bezmocnosť, keď sa snažila utiecť. A keď ho rázne odmietla, začal jej to vracať úlohami, ktorými ju doslova šikanoval.

Speváčka vraj chodila do práce so strachom, čo bude ďalej, zatiaľ čo nadriadený sa jej vyhrážal pokutami a ohováral ju pred kolegami. Křováková tiež priznala, že na celú situáciu doplatila psychicky a musela vyhľadať terapeuta a celé to vyústilo k jej "dobrovoľne nedobrovoľnému" odchodu. „Už je to dávno, urobila som za tým hrubú čiaru. Som silné dievča a idem ďalej. Nechcem sa k tomu už vracať a komentovať to,“ dodala podľa Blesku Sabina.

No ako sa ukázalo, podobne sa mal exriaditeľ správať aj k ďalším kolegyniam a dokonca aj kolegom. Preto sa rozhodla konateľka televízie Hlocha odvolať. „Generálny riaditeľ Jan Hloch bol zo svojej funkcie odvolaný. Bolo to ako pre nesplnenie očakávaných výsledkov a zadaných úloh, tak z dôvodu problémov s jeho správaním a prístupu k pracovníkom spoločnosti. Toto správanie bolo vyhodnotené ako absolútne neakceptovateľné a nevhodné. Profesne aj ľudsky,“ vyjadrila sa konateľka Jana Kaiserová, ktorá je aktuálne novou generálnou riaditeľkou OK TV.