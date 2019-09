Šokujúce zmeny na markizáckom statku: Farmárske taktiky v háji... TAKTO bude vyzerať duel!

Novinka ohľadom duelu všetkých poriadne šokuje.

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Odkedy začala nová séria obľúbenej reality šou Farma Západ vs. Východ, relácia je plná prekvapení a noviniek. A to nielen pre divákov, ale aj pre samotných farmárov. Najnovšie moderátorka Evelyn (29) poriadne šokovala súťažiacich, keď im oznámila zmenu týkajúcu sa voľby duelanta a samotného duelu. Všetky premyslené taktiky tak išli do hája.