Podpásovka pre markizáckych farmárov: Toto od Markízy nečakali!

Už niekoľkokrát zazneli z úst farmárov z tímu východu i západu sťažnosti o tom, že úlohy, ktoré im hospodár Martin zadáva, sú časovo nezvládnuteľné. Súťažiaci sa netajili tým, že by na prácu prijali nejakú tú ruku navyše. Evelyn, hospodár, i samotná televízia ich prosby teraz vyslyšali, a pomoc na statok skutočne poslali.

Evelyn a hospodár Martin vyslyšali prosby farmárov a na statok pošlú posily.

Do oboch tímov najnovšie pribudne jedna žena a jeden muž. Východu i západu sa tak dostanú dva páry rúk, ktoré im budú schopní pomôcť, či už so stavebnými úlohami, alebo v kuchyni. Celý týždeň bude posila nosiť špeciálne zástery a ich primárnou úlohou bude práve pomoc v tímoch. Nič však nie je zadarmo a to, čo sa chystá, farmárom asi už veľmi po chuti nebude.

Na farmu dorazia štyria noví farmári.

Noví pomocníci totiž statok už neopustia. Aj oni tak budú mať šancu zabojovať o konečnú výhru 75-tisíc a medzi zabehnutými spojencami či rivalmi tak môžu ešte poriadne zamiešať karty. Kto sú teda noví farmári?

Nikola Prsteková - západ

Nikola Prsteková posilní tím západu. Záhoráčka z Holíča je súťaživá a temperamentná a v živote sa už párkrát pobila i s mužmi. Dôjde aj na Farme na nejaký výprask?

Mário Krkoška - západ

K mužom zo západu pribudne Mário Krkoška, ktorý sa netají tím, že je veľmi akčný a neznáša stereotyp. Aj preto si v živote vyberá radšej ťažšiu cestu. Či sa mu cesta na Farmu vyplatí, uvidíme.

Andrea Matejčíková - východ

Za východ bude najnovšie bojovať aj sexi Andrea Matejčíková. Košičanka, ktorá už šesť rokov žije na Orave, je rozvedená a má rozbehnutý vlastný biznis. Hlavná výhra by sa jej teda určite zišla.

Martin Mihalik - východ

Posledným z nových farmárov je Martin Mihalik. Pochádza od Bardejova, a tak bude tento fešák zdobiť tím východu. Netají sa tým, že vďaka Farme by si chcel splniť tri želania. Rodinu, dom a šťastie. Dá sa predpokladať, že u farmárok bude mať úspech.