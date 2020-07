Tehotná speváčka na dovolenke v Chorvátsku: Korona? Je mi to ukradnuté!

PRAHA - Hoci čaká bábätko, zahraničnú dovolenku si neodpustila. Speváčka Markéta Konvičková, známa zo SuperStar, sa vybrala do Chorvátska a fanúšikom poslala jasný odkaz, čo si myslí o pandémii.

Najprv podstupovala chemoterapie kvôli vzácnemu druhu nádoru a o pár mesiacov oznámila, že je tehotná. Markéta Konvičková je aktuálne v 7. mesiaci tehotenstva a uplynulé necelé dva týždne strávila v Chorvátsku.

Ako priznala na Instagrame, zahraničná dovolenka bola jej nápadom a partnera Reného musela do tohto výletu trošku dotlačiť. Blondínka si čas pri mori užila, no z dovolenkovej destinácie prichádzajú správy o náraste počtu nakazených, koronavírus si odtiaľ najnovšie priniesli aj dvaja Česi.

Markéta však má na celú vec jasný názor a zdá sa, že žiadne obavy neprežíva. „O korone tu svet tiež nepočul. Všetci sa usmievajú, užívajú si a neriešia nič,” tvrdila včera večer a dodala, ako to celé vidí ona. „Ja som toho názoru, že žijem iba raz a je mi to celé viac-menej ukradnuté. pretože čo sa má stať, sa aj tak stane a nebojím sa toho, čo bude alebo môže byť, užívam si to, čo je,” uviedla speváčka. Dúfajme, že obaja s partnerom si naozaj neodniesli z Chorvátska neželaný suvenír.