Karlovi Gottovi sa zdravotne prihoršilo: Ruší návštevy!

Hrozivé správy od susedov: Karel Gott (80) má akútnu leukémiu!

„Mali sme sa vidieť teraz cez víkend, ale bohužiaľ mi volala Ivanka, že to nejde, pretože je Karlovi zle,“ povedal muzikant Pavel Větrovec, keď sa ho český denník Blesk opýtal, či už Karlovi odovzdal Zlatý hejtmanský dukát Libereckého kraja a červenú vázu zo skla, ktorú mal dostal na festivale Benátská!.

„Mám obidve veci stále doma a stále čakám, až sa s Karlom stretneme,“ povedal Větrovec, ktorý je maestrovym dlhoročným spolupracovníkom. Spoločnosť mu mal robiť aj na spomínanom festivale, ktorý sa konal koncom júla. Spevák ale svoju účasť deň pred začiatkom zrušil.

Darčeky prevzal práve Větrovec a mal ich Karlovi odovzdať, no zatiaľ sa mu nepodarilo sa s ním stretnúť. „Mohol by som mu ich odviezť a zmiznúť, ale my sme sa s Karlom dohodli, že si ťukneme, pokecáme a oslávime svoje jubileum. On osemdesiat a ja sedemdesiat,“ prezradil Pavel.

Toho síce mrzí, že bolo Gottovi zle, no zároveň oceňuje, že si konečne dal pauzu od práce a začal sa starať o svoje zdravie. Maestro okrem Větrovca odvolal aj stretnutie s Martou Kubišovou a ďalšími blízkymi kolegami, navyše zrušil aj svoju účasť na sobotnej charitatívnej akcii.