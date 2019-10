KAREL GOTT Keby to s tou večnosťou náhodou neklaplo: Žijem pre istotu na plné pecky každý deň

"... bez priazne publika by to nešlo. Vlastne všetko, čomu sa venujem, robím pre svojich poslucháčov a divákov. Keby som z ich strany doslova fyzicky necítil - a to už vlastne dlhšie ako 55 rokov - priaznivú odozvu, nemohol by som svoju prácu už dávno robiť. Nikdy ma ani vo sne nenapadlo, že by som mohol spievať do svojho súčasného veku. A to ešte nekončím. " ( Gott pred koncertom v pražskej O2 aréne / jún 2018)

"Karel Gott je pre mňa príkladom profesionálnej kontinuity, je ako tá hora Říp, čo tu stále stojí ..." (bývalý prezident Václav Havel v liste, prečítanom v júli 1999 na koncerte, ktorý bol darčekom kolegov ku Gottovej šesťdesiatke)

"Namiesto aby boli voči nemu agresívni, tak mu svorne zaspievali Včielku Maju. Pretože na nej vyrástli." (skladateľ Karel Svoboda o tom, ako s Gottom stretli v Nemecku väčšiu skupinu motorkárov)

"Šťastie, že sa Karel Gott narodil tam, kde sa narodil. Žiť tu a vedieť dokonale anglicky, bolo by nás veľa bez práce." (britský spevák Cliff Richard / z knihy Posol dobrých správ)

"Tento zombie ma prenasleduje od detstva. Od polovice 60. rokov kazí vkus už niekoľkým generáciám. Teraz ho pôjde kaziť Nemcom do Hannoveru." (architekt Zdeněk Lukeš v Lidových novinách v januári 2000 k chystanej účasti Gotta na výstave Expo 2000 v Hannoveri)

"Karel Gott, ten pre našu krajinu znamená to isté, čo Karlov most." (vtedajší minister kultúry Pavel Dostál pri obhajobe Gottovej účasti na Expo 2000 / z knihy Posol dobrých správ)

"Jeho trvalou slušnosťou je neklamať, byť vďačný, nekradnúť, nekope do (mafiánskych) mŕtvol a pracovať. Keď po ňom televízia v januári 1989 chcela, aby odsúdil palachovských demonštrantov, odmietol to. Rovnako ako potom v lete nepodpísal petíciu Niekoľko viet. Vraj by mu to ohrozilo jeho päťdesiatku. To je jednoducho Gott." (hudobný kritik Jiří Černý v Hospodárskych novinách / november 2007)

"Mňa u žien priťahuje úprimnosť, otvorenosť a keď za ich správaním necítim prešibanosť. Tie, ktoré sú spontánne a nič nepredstierajú, na mňa zapôsobili najviac. A nemuseli to byť žiadne krásavice. Koľkokrát mi druhý deň priatelia povedia: Tá včera sa Ti naozaj páčila?" (Gott v knihe Ako to vidia Gott / 1992)

"Šťastie v pozemskom živote spočíva pre mňa v čakaní na večný život v Božej kráse, a tým na vstup do absolútna a transcendentálna. Ale pre prípad, keby to s tou večnosťou náhodou neklaplo, tak žijem pre istotu na plné pecky každý deň." (Gott v knihe Ako to vidia Gott / 1992)

"Ako mi povedala pani Dudková, keď slúžila vo vrátnici v Supraphone: Taký umelec - a zakaždým ma pozdraví a usmeje sa na mňa ..." (textárka Jiřina Fikejzová)

"Karel urobil pre našu zábavnú hudbu naozaj veľa a nebyť jeho, iste by ešte veľa ľudí na celom svete nevedelo, kde leží a kam patrí stověžatá Praha ..." (spevák Jiří Korn)

"Prezident zabudnutia aj idiot hudby patrili k sebe," napísal spisovateľ Milan Kundera v roku 1981 v exilovom vydanie svojej Neznesiteľné ľahkosti bytia o ňom a prezidentovi Gustávovi Husákovi. Z vydanie v Atlantisu z roku 2017 tá formulácia ale zmizla.