Obľúbená jojkárka otvorene o kilách navyše: Tučibomba odmalička!

BRATISLAVA - Už niekoľko rokov patrí k stáliciam televízie JOJ a je neodmysliteľnou súčasťou relácie Súdna sieň. Reč je o herečke a moderátorke Renáte Názlerovej (51), do ktorej sa ľudia mnohokrát navážajú práve kvôli jej výzoru a kilám navyše. Na podobné poznámky je však zvyknutá - ako sama tvrdí, má to šťastie, že je tučibombou odmalička!

Či si zapnete seriál Ochrancovia, program Súdna sieň alebo ste zvykli sledovať reláciu Supermama, všade ste mohli vidieť sympatickú moderátorku a herečku Renátu Názlerovú. Šarmantná rodáčka z Bratislavy si je vedomá, že má nadváhu, no ťažkú hlavu si z toho dávno nerobí.

I keď sa jej v roku 2017 podarilo schudnúť, s kilami navyše či bez, vyzerá skvele a pôsobí ako vyrovnaná žena. Nie každý však dobre znáša narážky na svoju postavu a v Renátinom prípade sú zrejme o to viac nepríjemné, že je známou tvárou z televízie. Mnohí ľudia si však do nej zvyknú kopnúť práve vtedy, keď sa ona sama vyjadrí o tom, že hodnotu človeka nemožno posudzovať podľa jeho váhy.

„Vždy sa rozvinie diskusia, aká som len múdra a mám sa pozrieť na svoj zdravotný stav. Tak by som rada všetkým odkázala, že keby ste vy mali taký zdravotný stav ako ja, tak by ste možno boli šťastní. A dôvodom toho, že naozaj sa teším relatívne dobrému zdraviu navzdory tomu, že mám relatívne vysokú nadváhu je to, že celý život športujem,“ prezradila Názlerová pre topky.sk.

Nedalo nám preto neopýtať sa, ako sa s podobnými narážkami vyrovnávala spočiatku. Predsa len vydržať prvotné osočovanie kvôli váhe nie je najľahšie. „Viete, ja mám jedno obrovské šťastie, a to, že som tučibomba od malička. Takže ja som trénovaná. Tie chúďatká, ktoré sa narodili a vyrastali ako krásne a štíhle a potom sa im prihodila táto nehoda, že pribrali, tie to majú ťažké,“ povedala Renáta. Sama tvrdí, že jej predsa nemôže chýbať to, čo nikdy predtým nemala.

Renáta Názlerová so svojimi kilami navyše problém nemá. Zdroj: Ján Zemiar,