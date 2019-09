VIDEO Fanúšikovia v údive: No Name zverejnili videoklip, pri tvorbe ich inšpirovalo detstvo

BRATISLAVA – Slovenská skupina No Name zverejnila videoklip ku skladbe I prokletí může být štěstí. Pieseň k filmu Poslední aristokratka režiséra Jiřího Vejdělka je prvou českou pesničkou kapely.

„Zadanie znelo jasne, český film a rodinná komédia, tak text vznikol v češtine. Ľudia sa čudujú, ako je možné, že dokážeme plnohodnotne tvoriť aj v českom jazyku, ale je to jednoducho tým, že sme detstvo prežili nielen na slovenských, ale aj českých rozprávkach. Práve preto sme sa snažili žánrovo nadviazať na filmy ako Traja veteráni alebo Werichov Cisárov pekár a pekárov cisár,“ priblížil spevák a frontman No Name Igor Timko, ktorý zložil text i hudbu novinky.

„Kto píše alebo tvorí, vie, že ak vám ‘cinkne‘ hlavná téma, ostatné už ide rýchlo. Svoj nápad som odprezentoval chalanom ešte v deň, keď sme videli film. Ráno sme si v Prahe pozreli film, večer sme odohrali koncert v Kladne, nuž a v noci na oslavách maestra Karla Gotta som v uvoľnenej atmosfére kolegom z kapely navrhol, či by sme pesničku k filmu nevystihli sloganom ‘I prokletí může být štestí‘. Reakcia bola fantastická, a tak sme si rovno pripili aj na maestra, aj na novú pesničku,“ prezradil Timko. Skladbu podľa jeho slov po prvý raz naživo predstavia 19. októbra v O2 Aréne.

Videoklip k pesničke je kombináciou záberov zo štúdia a momentov z filmu. Kapelu v štúdiu nasnímali Vojta Paleček a Martin Vaněk, o strih klipu sa postaral Ondřej Hokr.

Vo filme Poslední Aristokratka, ktorý uvedú v českej i slovenskej premiére 24. októbra, sa predstaví niekoľko výrazných českých hercov a herečiek, medzi nimi napríklad Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Martin Pechlát, Eliška Balzerová či Pavel Liška a zahrá si v ňom aj slovenská Táňa Pauhofová. „Sme poctení, že sa naša muzika ocitla ako titulka filmu s hviezdnym obsadením. Niektorých poznáme osobne, na ostatných sa tešíme na premiére. S pánom režisérom Vejdělkom prebiehala diskusia na tému filmu a tému pesničky. S producentmi Ondřejom Zimom a Silviou Michajlovou dolaďujeme posledné detaily. Vyzerá to tak, že na premiére filmu si našu pieseň aj zahráme. Osobne milujem prácu na niečom, čo sa nepredvídateľne vyvíja, či je to hudba, film, pieseň, všetko si to žije svojím vlastným životom. Akurát ich v správny čas môžete jemne korigovať, ale skutočne ide o živý organizmus, ktorý sa odvíja od toho, ako ho kreatívni ľudia formujú,“ uzavrel Timko.