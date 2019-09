Legendárny komik sa vráti v novom filme: Zavolal si doňho TÚTO čokoládovú krásku

Billy Crystal

NEW YORK - Americký herec, komik, režisér a scenárista Billy Crystal nakrúti komédiu Here Today a spolu s kolegyňou Tiffany Haddish si v nej aj zahrá. Sedemdesiatjedenročný rodák z New Yorku stvárni ostrieľaného komediálneho autora Charlieho Bernsa, ktorý pomaly ale isto stráca predstavu o realite a spriatelí sa s mladou talentovanou newyorskou pouličnou speváčkou Emmou Paige v podaní Haddish.