Daniela Peštová "nakopala" Katy Perry: Vytiahla rovnaké šaty a.... Wau, to je bohyňa!

Katy ružovú róbu v hodnote viac ako 5000 € vytiahla do kina na premiéru filmu Carnival Row, kam prišla aj so svojím partnerom Orlandom Bloomom, nijako špeciálne však neohúrila. Po tom istom kúsku krátko nato siahla aj Daniela, tá sa v ňom objavila na Pražskom hrade, kde svojím vzhľadom vyrazila dych. Šaty predviedla skutočne honosne a tí, čo si všimli, že ich nedávno vyniesla aj spevácka hviezda, mali okamžite jasno – na Peštovú sa nechytá!

Daniela Peštován na finále Elite model look vyzerala skutočne famózne. Zdroj: Jan Zemiar

Rovnaké šaty mala na sebe len pár dní predtým aj speváčka Katy Perry. Zdroj: profimedia.sk

Topmodelke sadla róba ako uliata a nosila ju s gráciou sebe vlastnou. A to aj napriek tomu, že medzi ňou a speváčkou je 14-ročný rozdiel. Partnerka Paľa Haberu síce onedlho oslávi okrúhle jubileum, no jej gráciu, vymakanú postavičku a mladistvú tvár by jej mohli závidieť aj viac ako o polovicu mladšie kolegyne, medzi ktorými vynikala i na spomínanom finále Elite model look. Katy, ber si príklad. Takto sa to robí!