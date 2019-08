Jojkárska moderátorka v absolútnom šoku: Neznámy muž vbehol rovno do živého vysielania!

Nešlo pritom o žiadny brbt či technickú chybu. Počas debaty o počasí sa za štvoricou moderátorov objavil starší, pre divákov neznámy muž v čiernom tričku, ktorý sa začal prechádzať poza ich chrbty, akoby sa nechumelilo. V šoku sprvu zostala najmä moderátorka Alena Stračiaková. Tá najprv nedokázala skryť rozpaky, otočila sa na stoličke a ešte zopár sekúnd neveriacky analyzovala, čo sa to vlastne deje.

Na celej situácii sa naopak zjavne dobre zabával Thomas Puskailer, ktorý sa po celý čas usmieval. Blondínka po chvíľke v šoku pochopila, že im do záberu vbehol zvukár a zrejme si myslel, že momentálne sa na obrazovkách nachádzajú ilustračné zábery a nie moderátorský štvorlístok za pultom. Stračiaková však nezúfala, zaimprovizovala a sympatického „votrelca“ divákom predstavila.

Alena Stračiaková neskôr divákom votrelca predstavila. Vykľul sa z neho televízny zvukár. Zdroj: TV JOJ

Zvukár sa nedal vyviesť z rovnováhy a divákom zaželal dobré ráno. Zdroj: TV JOJ

„No tuto zostaň, prepáč,“ prerušila svoju kolegyňu. „Už ho videli, tak ho predstavíme. Toto je náš pán zvukár. Pozdrav sa, počkaj, tuto musíš – do mikrofónu,“ nainštruovala pána a ten divákom následne poprial dobré ráno. „Toto je on. To len, aby ste neboli prekvapení, že kto nám to tu chodí. Nebojte sa, poznáme ho,“ vysvetlila Alena nečakanú situáciu, na ktorej sa museli s kolegami poriadne zabávať aj po tom, čo sa kamery vypli.