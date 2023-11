Z moderátorky sa stala mama: PRVÉ FOTO dcérky... Aha, aké krásne meno dostala!

Alena Stračiaková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Bol to obrovský šok, keď moderátorka Ranných novín Alena Stračiaková v septembri odhalila, že je tehotná. Radostné očakávanie sa jej totiž darilo tajiť celých 7 mesiacov. A už je z nej aj mamička. Porodila dcérku, ktorá dostala krásne meno... Pozrite na prvé foto priamo z pôrodnice!

Tohtoročné Vianoce budú pre moderátorku Ranných novín krajšie, ako tie predchádzajúce. V týchto dňoch sa totiž z Aleny Stračiakovej stala mama. Narodila sa jej dcérka, ktorej s manželom Matúšom dali krásne meno Eliška. Šťastná jojkárka sa radostnou novinkou pochválila na sociálnej sieti Instagram, kde pridala aj fotky priamo z pôrodnice.

„Rozmýšľala som, ako sa dajú opísať pocity, ktoré aktuálne prežívam a popravde, jednoznačne sa to nedá. Je to akési tornádo lásky, strachu, odhodlania, očakávaní, ale aj nekonečnej vďaky. A napriek tomu, že život nabral úplne nový vietor a náš dom ožil a je v ňom naozaj hlučno, s Matúšom sme sa zhodli, že po narodení Elišky sa cítime, ako keď sme sa zamilovali,“ podelila sa so sledujúcimi Alena.

„Nedokážem myslieť na nič iné a naozaj mám pocit, že som stretla lásku svojho života. Je to iný typ lásky, taký až desivý, pretože by ste pre toho malého človiečika aj zomreli. Kdesi som ale čítala, že deti nepotrebujú rodičov, ktorí sú ochotní za nich zomrieť, ale rodičov, ktorí im ukážu ako majú čo najlepšie žiť. A ja sa už neviem dočkať, ako si spolu ten život užijeme, dcérka naša,“ dodala šťastná mamička. Gratulujeme a prajeme veľa zdravia!