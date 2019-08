Pikošky z DOD v Markíze 2019: Judínyová vo vysokých opätkoch na poli, Bílá prišla s partnerom... Je ako jej bodyguard!

BRATISLAVA - Markíza už tradične, ako každý rok, aj toto leto otvorila brány svojej televízie pre fanúšikov z celého Slovenska. Tí si v Záhorskej Bystrici mohli obzrieť televízne štúdia, či stretnúť sa so svojou obľúbenou tvárou z obrazoviek. Zastihnúť mohli aj moderátorku Eriku Judínyovú (48), ktorá si na pole nezvolila práve najvhodnejšiu obuv. No a speváčka Lucie Bílá (53) prišla na akciu aj so svojím partnerom. Pôsobil úplne ako jej osobný strážca.

Markíza je známa veľkolepou akciou, ktorou každoročne do svojich priestorov priláka obrovské množstvo ľudí. Tým podujatím je Deň otvorených dverí, počas ktorého sa fanúšikovia možu stretnúť so svojimi idolmi z obrazoviek, či obzrieť si priestory televízie.

Inak tomu nebolo ani tento rok. Už od skorého rána stáli pred bránami televízie kvantá ľudí, ktoré netrpezlivo čakali na možnosť nazrieť do útrob svojej obľúbenej stanice. Odmenou za ich dlhé čakanie bolo stretnutie zo známymi tvárami, či zaujímavý program na hlavnom pódiu.

Deň otvorených dverí si nenechala ujsť ani dlhoročná tvár Markízy Erika Judínyová. Moderátorka dokonca novú časť Smotánky natáčala priamo počas tejto masovej akcie, a to na streche televízie. No a netradičné nahrávanie zavŕšila počas letu v helikoptére, v ktorej si pripravila špeciálne vstupy.

Erika Judínyová nahrávala novú Smotánku počas DOD na streche Markízy. Zdroj: Vlado Benko

A práve to plavovlásku priviedlo v sobotu popoludní aj na pole - tam totiž vrtuľník pristál. S tým však, moderátorka zjavne nepočítala. Na roľu sa totiž vydala v obuve nanajvýš nevhodnej do tohto terénu. Po pooranej pôde sa totiž prechádzala vo vysokých opätkoch.

Erika Judínyová sa po poli prechádzala vo vysokých opätkoch. So stabilitou jej musel pomáhať kolega Matúš Krnčok. Zdroj: Vlado Benko

Zaujímavosťou je, že o adrenalínovom zážitku, na ktorý sa Erika chystala, sa jej manžel, herec Štefan Skrúcaný, dozvedel až z televízie. „Nebolo to tak, že by som sa bála mu to povedať, ale my sme vo všeobecnosti takí, že so Števom máme trochu rešpekt z lietania, aj pod vplyvom tých udalostí, čo sa dejú vo svete, čiže neprišla na to reč, že by som sa s tým pochválila,“ priznala Judínyová.

„Ja si myslím, že človek má v živote adrenalínu dosť a nie som si istá, či je to potrebné dopĺňať takýmto spôsobom, ale čo by človek neurobil pre Markízu,“ dodala Erika.

Erika Judínyová natočila špeciálne vstupy do Smotánky aj z helikoptéry. Zdroj: Vlado Benko

Speváčka Lucie Bílá, ktorá vystupovala na hlavnom pódiu, naopak nič nenechala na náhodu a na akciu so sebou zobrala aj svojho partnera Radka Filipiho. Ten pri drobnej speváčke pôsobil doslova ako obor a v istých momentoch to vyzeralo, akoby svalnatý fešák robil umelkyni bodyguarda.

Pri drobnej speváčke Lucii Bílej pôsobí jej partner Radek Filipi ako chodiaca hora. Na prvý pohľad sa zdá, akoby tmavovláska mala pri sebe bodyguarda. Zdroj: Vlado Benko

