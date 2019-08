Jojkárska hviezda po vážnej nehode: Držala ho v náručí a potom... Zomrel!

PARDUBICE - Toto by nechcel zažiť nikto! Byť účastníkom nehody, ale ani svedkom, už len preto, že by sme zrejme nevedeli reagovať. Takéto krušné chvíle si prežila aj víťazka jojkárskej šou Hotel Paradise Nela Slováková (28). Po ceste z Pardubíc sa totiž dostala priamo do centra nehody. Obeť držala v náručí...

Nela Slováková prežila chvíle strachu. Po tom, ako sadla do auta a vyrazila na cestu z Pardubíc, stala sa svedkom dopravnej nehody. Jeden z účastníkov ostal zakliesnený v aute a hoci blondínka mohla zazmätkovať, zachovala si v rámci možností chladnú hlavu a snažila sa pomôcť.

Nela Slováková bola svedkom dopravnej nehody na ceste z Pardubíc. Zdroj: Instagram N.S.

„Takýto štart cesty z Pardubíc by mi ani vo sne nenapadol. Snáď som trošku pomohla, aj keď asi k ničomu. Držať hlavu niekomu zakliesnenému v aute do príjazdu sanitky, kto už sa asi nenadýchne, to som nikdy v živote nechcela, ale bola to samozrejmosť!!!” opísala svoj zážitok rodáčka z Moravy.

Do podobnej situácie by sa nechcel dostať nik. Napriek tomu, že sa snažila pomôcť, ako vedela a v najťažších chvíľach bola pri ranenom, lekári mu už, bohužiaľ, pomôcť nedokázali. „R.I.P. Mám pocit, že moja ruka, ktorá ho držala, je tiež mŕtva. Ako sa život v jednej sekunde dokáže s*urviť!” oboznámila svojich fanúšikov so smutným koncom nehody.

Dávať na seba pozor by sme mali za každých okolností, nielen na cestách. A k tomu vyzýva aj samotná Nela, ktorou zážitok bezpochyby otriasol. Chladným by snáď nechal len človeka bez kúska ľudskosti.

Takúto situáciu by nechcel zažiť nikto z nás. Ani ako účastník, ani ako svedok. Zdroj: Instagram N.S.