Jojkárska hviezda v šoku: Muž jej poslal FOTO nahého BIMBASA, takto ho pred všetkými strápnila!

Už v šou Hotel Paradise Nela Slováková dokázala, že sa nikým "nepapre" a ak sa jej niečo nepáči, dá to jasne najavo. Odvtedy jej počet sledovateľov na sociálnych sieťach rapídne stúpol, no a keďže rada a často provokuje odvážnymi zábermi, medzi fanúšikmi má množstvo mužov, ktorí by dali čokoľvek za to, aby sa jej mohli čo i len dotknúť. Nájdu sa však aj väčší odvážlivci, než len nevinní vypisovatelia zamilovaných správ či komentárov.

Medzi nich jednoznačne patrí aj istý extrovert, s ktorým blondínka poriadne zatočila. Okrem odkazu „Moc ťa chcem,” pridal aj niečo ďalšie, zrejme pre prípad, ak by táto správa nebola dostatočne jasná. A síce fotku svojho nahého penisu, pričom pohľad na tento cudzí "zázrak" musel blondínku poriadne šokovať. Drsná odpoveď trúfalému mužovi však neprišla zo strany jej partnera - hokejistu Lukáša Kozáka.

Nela Slováková si našla na Instagrame takúto odvážnu správu. Zdroj: Instagram N.S.

Odplatu mu poskytla samotná Nela, ktorá na svoj Instagram odfotila celú správu aj s nezarastrovaným menom holého odvážlivca. Pridala k nej síce komentár „Ja teba tiež,” s dvomi smejúcimi sa smajlíkmi, no týmto spôsobom len zaklincovala jeho hanbu pred svojmi takmer 340-tisícmi sledovateľmi. A o takúto reklamu svojho nástroja lásky zrejme tento pán v ruji naozaj nestál, hoci na druhej strane, možno práve vďaka Nele nájde svoju budúcu lásku!