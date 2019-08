Americký spevák odmietol vinu v prípade zneužívania: Neprepustia ho, predstavuje hrozbu

Päťdesiatdvaročnému R. Kellymu zároveň sudca v Brooklyne zamietol žiadosť o prepustenie na kauciu, pričom dal za pravdu žalobcom, podľa ktorých predstavuje verejnú hrozbu, mohol by sa pokúsiť o manipuláciu svedkov, marenie spravodlivosti a zároveň je riziko, že by sa pokúsil o útek. Jeho právni zástupcovia sa proti tomu plánujú odvolať.

Trojnásobného držiteľa Grammy, ktorého skutočné meno je Robert Sylvester Kelly, obviňujú, že využil svoju slávu, aby zlákal mladé ženy a dievčatá na nelegálne sexuálne aktivity. Následne ich podľa žaloby izoloval od rodiny a priateľov.

Pojednávanie v New Yorku nasledovalo po minulomesačnom zatknutí Kellyho v Chicagu, kde čelí obvineniam v inom prípade v súvislosti s detskou pornografiou. Po jeho skončení ho teda presunuli naspäť do Chicaga, kde zostáva za mrežami čakajúc na rozhodnutie o tom, či sa postaví pred súd.

R. Kelly, celým menom Robert Sylvester Kelly, sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 1989. Debutoval v roku 1992 albumom Born Into The 90's, ktorý nahral so skupinou Public Announcement. O rok neskôr vydal prvú sólovku 12 Play, po ktorej nasledovalo ďalších pätnásť štúdioviek, z toho trinásť sóloviek a dva spoločné albumy s rapperom Jay Z - The Best Of Both Worlds (2002) a Unfinished Business (2004). Jeho zrejme najznámejším hitom je skladba I Believe I Can Fly, za ktorú dostal v roku 1998 tri ceny Grammy.