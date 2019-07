Miro Jaroš o svojom bývalom domove: Prezradil, čo má na Izraeli radšej než na Slovensku

„Tam to mám z celého Izraela asi najradšej. To mesto má taký krásny vibe, ľudia sa tam farebne obliekajú a sú pozitívne naladení, v tej atmosfére cítiť taký pokoj... Veľa ľudí si inak celkovo o Izraeli myslí, že je to nebezpečná krajina, ja sa snažím tieto mýty rúcať,“ vyjadril sa v rozhovore. „Nikdy som sa tam necítil nebezpečne, ani kamaráti, ktorí tam so mnou po minulé roky boli, tento pocit nemali. Ja som úplne nadšený zakaždým, keď sa tam môžem vrátiť,“ poznamenal Jaroš.

Najväčší rozdiel po návrate na Slovensko podľa vlastných slov pociťoval najmä v negativistickom nastavení ľudí. „U nás sú ľudia takí, že keď sa vám stane niečo zlé, väčšina – z toho, čo vidím v televízii alebo čítam v statusoch na facebooku - sa pýta, prečo sa to stalo práve jemu a plače, aké to je nespravodlivé. Vinia všetkých dookola a sťažovaním sa zbytočne zabijú strašne veľa času. Miesto toho by sa mohli o ten problém hneď postarať a na druhý deň by mohli mať zas pekné ráno,“ opísal spevák svoj hlavný postreh. „A potom sú tu ľudia, ktorí druhým nedoprajú. Majú to tak nastavené... Možno žili v takých podmienkach a ich rodičia boli takíto a zasiali to do nich, no aj celá naša spoločnosť je, mám pocit, taká... Akoby sme vyzdvihovali viac to, čo sa nepodarí, miesto toho, aby sme sa sústredili na úspech a tešili sa z vecí, ktoré vyšli... A deje sa aj to, že keď sa niekomu stane niečo zlé, druhí doň ešte kopnú...,“ uviedol Jaroš. „V Izraeli to také nie je alebo som sa s tým aspoň nikdy nestretol, a to som tam štyri roky fakt žil,“ dodal.

Zmenu v nastavení zachmúrených a hnevlivých Slovákov by skutočne uvítal. „Páčilo by sa mi, keby sa v negatívne nastavených ľuďoch udiala nejaká zmena, kiež by sa to dalo... Možno sa nám to podarí čiastočne ovplyvňovať tou tvorbou, ktorú robíme, ale je to hlavne v ľuďoch... Veď sa pozrite, čo s nami urobili len prezidentské voľby, ako sa ľudia dokážu rozhádať... Podľa mňa treba rešpektovať názor druhého. Oukej, takto to má, ja si myslím niečo iné, ale to neznamená, že budem z dotyčným bojovať a vypisovať nenávistné statusy... Ty volíš Smer, ja iných a debatujeme... A ak sa nezhodneme v politike, stále sa môžeme baviť trebárs o Madonne,“ uzavrel s úsmevom.