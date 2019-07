Gwyneth Paltrow si s pribúdajúcim vekom neláme hlavu: Odkazuje, že sa cíti viac sebou

NEW YORK - Americká herečka Gwyneth Paltrow nebola vždy sebaistá, keď šlo o jej výzor, s pribúdajúcim vekom sa však viac naučila prijať samú seba. O starnutí a svojom vzhľade sa 46-ročná umelkyňa rozprávala v podcaste The Beauty Closet jej lifestylovej značky Goop.

"Vždy som sa cítila zvláštne ohľadom môjho výzoru. Myslím si, že je veľmi vzácne, myslieť si o sebe, že ste krásny človek, a tak sa cítim ako každá iná žena. Nevidím to, keď sa pozriem do zrkadla," priznala rodáčka z Los Angeles. Ako ďalej vysvetlila, pre ňu je to skôr o vnútornom pocite. "Viete, ako plynie môj život, cítim sa viac a viac sama sebou a menej sa kritizujem. Moje hodnoty sú pre mňa jasnejšie, " dodala.

Gwyneth Kate Paltrow odštartovala hereckú kariéru začiatkom 90. rokov minulého storočia. Verejnosť aj kritiku najskôr zaujala v snímkach Sedem (1995) a Emma (1996). Veľký prelom prišiel v roku 1999, keď získala Oscara aj Zlatý Glóbus za herecký výkon v snímke Zamilovaný Shakespeare (1998). Zahrala si tiež vo filmoch Talentovaný pán Ripley (1999), Letuška 1. triedy (2003), Svet zajtrajška (2004), Dôkaz (2005), Pád hviezdy (2010), Nákaza (2011) alebo Mortdecai: Grandiózny prípad (2015).

Známa je aj ako Pepper Potts z marvelovských komiksoviek Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010), Avengers: Pomstitelia (2012), Iron Man 3 (2013), Spider-Man: Návrat domov (2017), Avengers: Nekonečná vojna (2018) či Avengers: Endgame (2019) V roku 2011 si vyslúžila televíznu cenu Primetime Emmy za hosťovanie v seriáli Glee (2009 - 2015).