Krásna moderátorka sa po prvýkrát stala mamou: Dojemné vyznanie manželovi!

Len v stredu si balila veci do pôrodnice a už včera si mohla po prvýkrát vziať do náručia svoje bábätko. Česká blogerka a bývalá tvár Fashion TV Nikol Moravcová sa o svoj život a skúsenosti delí prostredníctvom svojho blogu už niekoľko rokov a inak to nie je ani tentokrát. Čerstvá mamička nezaváhala a už krátko po pôrode zavesila na sociálnu sieť fotografiu svojej novej rodiny, aby sa podelila o prvé pocity.

Prvé slová patrili, samozrejme, dcérke Violet, no krásna Nikol sa zamyslela aj nad svojím manželom Karlom. „Kto by to bol povedal, čo sa môže jedným potiahnutím prsta doprava na online zoznamke za pár rokov stať, čo? Zrazu mám v živote tieto dve úžasné bytosti, ktoré bezmedzne a nadovšetko milujem a sme spoločne na prahu novej životnej etapy s názvom rodina." Nikol tak narážala na fakt, že lásku našla prostredníctvom online zoznamky Tinder. K tomu sa uchýlila po tom, ako zistila, že jej vtedajší partner mal popri nej ešte iný pomer.

V auguste minulého roka si dvojica povedala áno a len pár mesiacov nato Nikol prišla s radostnou správou o bábätku. Snáď aj v súvislosti s predchádzajúciim sklamaním si blogerka lásku svojho manžela nesmierne váži a svoje city mu vyznala aj verejne. „Všetky materiálne veci a zážitky sú síce krásne, ale byť JEHO ženou a mať pod srdcom naše dieťa je ten najkrajší dar a ja si veľmi vážim, že nám to osud umožnil," vyjadrila sa dojatá Nikol.

Dvojica je dôkazom, že aj na zoznamke sa dá nájsť životná láska. O tú sa odteraz novopečení rodičia budú deliť aj s malou "Fialkou", ako ju familárne nazvali.