Šoko a Kašperová v Milujem Slovensko končia: Návrat Adely a Dana?!

Podľa informácií portálu mediaboom.sk nastanú v obľúbenej šou verejnoprávnej televízie zmeny. Na jeseň 2018 spustila RTVS vlnu šou Milujem Slovensko na čele s Martinom Nikodýmom, no dvojicu kapitánov, ktorú tvorili niekoľko sezón Adela Vinczeová a Dano Dangl, vystriedali nováčikovia Stanka Kašperová a Juraj Šoko Tabáček. Na ich adresu sa zniesla kritika ešte pred spustením relácie a mnohí diváci neboli nadšení ani po úvodnej časti. Neustále ich porovnávali s predošlými ostrieľanými zabávačmi.

Juraj Šoko Tabáčk a Stanka Kašperová boli túto sezónu kapitánmi v šou Milujem Slovensko. Zdroj: RTVS/Facebook Šou Milujem Slovensko

Hoci si na Šoka a Stanku napokon verejnosť zvykla, RTVS opäť prichádza so zmenou. V jesennej vysielacej štruktúre nasadí verejnoprávna televízia šou Milujem Slovensko, no vymenia kapitánov. Ešte minulý rok hovoril Dangl len o určitej pauze. „Povedali sme si, že asi bude dobré dať si od toho trošku pauzu a možno sa do toho ešte vrátime s novou energiou a chuťou. Teraz je taká dohoda, že nejdeme do toho,“ vyjadril sa ešte vlani Dano.

„Milujem Slovensko je moja srdcovka a najradostnejšia televízna práca. A práve srdcovkám treba dopriať nový vietor a sviežu energiu, aby mohli dlho žiť. Všade v zahraničí funguje tento koncept tak, že sa striedajú dve dvojice kapitánov, vždy ob-sezónu,“ doplnila vtedy svojho kolegu Adela Vinczeová.

Na jeseň 2019 sa majú ako kapitáni vrátiť Adela Vinczeová a Dano Dangl. Zdroj: Facebook Šou Milujem Slovensko/Patrik Ratajský

Dohoda, ktorú spomínal Dano Dangl, platí podľa všetkého dodnes. Dano Dangl a Adela Vinczeová by sa v septembri mali vrátiť na obrazovky verejnoprávnej televízie. V poradí ôsmu sériu tak znovu ovládnu ostrieľaní kapitáni. Juraj Tabáček a Stanka Kašperová však nekončia nadobro. Na základe spomínanej dohody ostávajú súčasťou formátu a vrátiť by sa mali v sezóne 2020.