ŠOK pre Jána Lašáka: Dali mu bager, zdemoloval ním cudzie auto!

BRATISLAVA - Náš zlatý brankár z roku 2002 z Göteborgu Ján Lašák (39) už o pár dní oslávi jubileum. Tesne pred štyridsiatkou zažil poriadny šok. Dali mu vyskúšať si bager na diaľkové ovládanie, no to zrejme robiť nemali. Z nevinnej zábavky sa totiž vykľula pre hokejistu doslova stresová situácia, keď vidlicou bagra zdemoloval cudzie auto.

Jano Lašák, Adela, kopec detí a jeden bager na diaľkové ovládanie. Takto začala jedna z najväčších šokových terapií pre nášho zlatého brankára. Najprv beseda a potom vyskúšanie naživo. Z detí vybrali jedného chlapčeka, ktorý si vyskúšal ovládať bager, pričom mal navigátora, ktorý mu vravel, čo robiť. Po ňom prišiel na rad Lašák, a to už až taká šťastná voľba nebola.

Lašák si vyskúšal bager na Zdroj: TV MARKÍZA

Hoci aj on mal spočiatku vedľa seba človeka, ktorý mu hovoril, čo stláčať a všetko bolo v poriadku, potom ho muž jednoducho nechal, nech si to skúsi sám. „A teraz sa s tým skús pohrať sám. Tak, tak a jemne," dostal inštrukcie. A vtedy sa to začalo. Janko postláčal nejaké gombíky a bager sa zbláznil. Začal sa otáčať a vidlica sa zaborila do strechy vedľa stojaceho auta.

Lašákovi by sa vtedy krvi nedorezal. Najmä, keď prišiel majiteľ auta. „A to Janko toto nechcel," bránila ho Adela. „Ja za to nemôžem, sa to samé stočilo. Ja som hotový z toho, hotový," vysvetľoval hokejista majiteľovi. A práve v tej chvíli vybehol z budovy Dano Dangl.

„Čo sa to tu deje? Čo toto je? Čo to má byť?" kričal zabávač. Vtedy Lašák pochopil, že to bolo celé narafičené a nechal sa od Adely a Dana v rámci ich relácie 2 na 1 poriadne napáliť. Dokonca po Danglovi hodil loptu. A čo sa v skutočnosti stalo? Žiaden bager na diaľkové ovládanie neexistuje a "ovládač" sedel celý čas vnútri kabíny.