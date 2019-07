Šoko otvorene o konci v RTVS: Bleskový vyhadzov?

Televízia si pre divákov a skalných fanúšikov zábavno-vedomostnej šou Milujem Slovensko opäť pripravila prekvapenie. Na postoch kapitánov súťažiacich družstiev totiž znovu nastanú zmeny. V nových častiach by tak mali chýbať herci Stanka Kašperová a Juraj Šoko Tabaček. Tí sa do šou dostali minulý rok, keď nahradili pôvodných kapitánov Dana Dangla a Adelu Vinczeovú.

Zdroj: RTVS/Facebook Šou Milujem Slovensko

Na televíziu i samotnú šou sa vtedy zniesla vlna kritiky zo strany divákov, ktorí zmenu nevedeli prehryznúť. To sa odrazilo aj na sledovanosti a šou sa neskôr číselne prepadla na svoje minimum. Zdá sa však, že televízia sa s červenými číslami zmieriť nehodlá. Dvojica Tabaček – Kašperová tak vo formáte nateraz končí.

Zisťovali sme, či išlo o náhlu zmenu alebo boli aktuálni kapitáni včas informovaní. „Ako sme už pred rokom avizovali, RTVS v šou Milujem Slovensko plánuje každú sezónu striedanie kapitánskych dvojíc. V nových častiach, ktoré bude Jednotka vysielať od septembra 2019, diváci opäť uvidia kapitánsku dvojicu Adela Vinczeová a Daniel Dangl," potvrdila PR manažérka pre RTVS Silvia Turnerová. „Áno, vedeli sme o tom, že to môže nastať, nastalo to. Nie je to žiadna "podpásovka", ani nejaký neštandardný krok," povedal pre Topky Tabaček. „Nie je mi to ľúto, vnímam to ako prirodzený vývoj tej šou. Nikdy som to nevnímal ako nejakú rivalitu medzi Danom a Adelou a nami dvomi so Stankou," dodal.

Zdroj: Facebook Šou Milujem Slovensko/Patrik Ratajský

Plánovaná zmena je v súlade s pravidlami, ktoré v tejto šou fungujú v zahraničí a kapitáni družstiev sa tam striedajú. Podobná dohoda by mala platiť aj pre odchádzajúcu dvojicu. Podľa Šoka by mala byť prínosom hlavne pre diváka. „Rozprávali sme sa, že by sme sa mali vrátiť ten ďalší rok, takže ak to bude tak a diváci nám zachovajú priazeň, tak si myslím, že je to len fajn, lebo budú mať možnosť porovnať a bude tam škála tých ľudí a nebude stereoptyp. Zase túto sezónu sa ukážu kvality Danove a Adeline, čo si myslím, že je fér voči divákom,” prezradil herec a humorista, podľa ktorého by zmena mala byť pre divákov osviežením.

Zdroj: RTVS/Patrik Ratajský

Fanúšikovia, ktorí si herca obľúbili, však nemusia vešať hlavu. Už čoskoro by sa mal totiž na obrazovkách ukázať znovu a opäť pôjde o kombináciu zábavy a vedomostí. „Dúfam, že sa to divákom bude páčiť a že ich to osloví aj v zostave, ktorá je pre nich pripravená,” načrtol k pripravovanej novej šou, ktorá by sa mala objaviť vo vysielaní už túto jeseň. O čo presne pôjde a ktorá z televízií nový program pripravuje, však zatiaľ zostáva zahalené rúškom tajomstva.