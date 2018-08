TÍTO NAOZAJ nahradia Adelu a Dangla: Poznáme mená nových kapitánov Milujem Slovensko!

BRATISLAVA - Na jeseň sa po kratšej pauze diváci verejnoprávnej RTVS môžu tešiť na nové časti obľúbenej relácie Milujem Slovensko. Jej neodmysliteľnou súčasťou boli niekoľko rokov kapitáni Adela Banášová (37) a Dano Dangl (43). Televízia však chce do projektu vhnať trochu čerstvého vzduchu a ostrieľanú dvojicu nahradila inými známymi tvárami. TOTO sú mená, ktoré majú zaujať pozíciu kapitánov v novej sérii naozaj!

V týchto dňoch sa začína natáčať nová séria obľúbeného projektu verejnoprávnej RTVS Milujem Slovensko. Diváci sa premiérových častí dočkajú na jeseň, no aj s malou obmenou. Ako už pred pár mesiacmi avizovala televízia, ostrieľanú dvojicu Adelu Banášovú a Dana Dangla na poste kapitánov vystriedajú iné známe tváre.

„Milujem Slovensko je moja srdcovka a najradostnejšia televízna práca. A práve srdcovkám treba dopriať nový vietor a sviežu energiu, aby mohli dlho žiť,“ povedala vtedy pre FAKT24 Adela, ktorá sa vraj o rok do šou vráti. „Všade v zahraničí funguje tento koncept tak, že sa striedajú dve dvojice kapitánov, vždy obsezónu. Verím, že sa diváci budú rovnako tešiť z novej kapitánskej dvojice a hádam aj na tú ďalšiu sezónu, keď sa s Danom vrátime, lebo my sa na to tešíme,“ dodala.

V minulosti sa špekulovalo o tom, že by sa novou dvojicou mohli stať Petra Polnišová a Michal Hudák, v týchto dňoch sa zas spomínali mená Zuzana Šebová a Mário Kuly Kollár. Podľa našich informácií to však nie je ani jeden z nich. Novými kapitánmi sú podľa nášho dobre informovaného zdroja zabávač Juraj Šoko Tabáček a herečka Stanka Kašperová, ktorú diváci môžu poznať napríklad z jojkárskeho seriálu ZOO.

Juraj Šoko Tabáček je podľa našich informácií novým kapitánom v šou Milujem Slovensko. Zdroj: TV JOJ

Druhým kapitánom by mala byť herečka Stanka Kašperová, ktorú diváci môžu poznať z jojkárskeho seriálu ZOO. Zdroj: TV JOJ

Oslovili sme v tejto súvislosti v utorok aj samotnú televíziu, no kompetentní nechceli nič komentovať. „Ako sme už avizovali - o novinkách budeme informovať v stredu predpoludním,“ uviedla hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

V stredu už ale naše informácie potvrdili na oficiálnej stránke.

Zdroj: Facebook