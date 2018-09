FIASKO v šou Milujem Slovensko: Diváci spustili obrovskú vlnu kritiky... TOTO bol umieračik!

BRATISLAVA – Verejnoprávna televízia odštartovala v piatok ďalšiu sériu úspešného a obľúbeného programu Milujem Slovensko. Prvotné nadšenie divákov z novej sezóny vystriedal pocit trápnosti a nepochopenia nových kapitánov. Verejnosť v tom má jasno – bolo to fiasko!

Verní diváci a fanúšikovia šou, kde môžeme prostredníctvom televízie spoznávať našu krajinu vtipnou formou, smútili, keď RTVS oznámila zmenu kapitánov. Slováci boli zvyknutí na Adelu Vinceovú a Dana Dangla, ktorých doslova milovali. Tých v novej sezóne vystriedali stand-up komik a herec Juraj Šoko Tabáček a herečka Stanka Kašperová, ktorú môžete poznať zo seriálu TV JOJ ZOO.

Zostava, ktorú budú diváci vídať každý týždeň - Juraj Šoko Tabáček, Samo Tomeček, Stanka Kašperová a Martin Nikodým. Zdroj: RTVS, Facebook Šou Milujem Slovensko

Slovenská televízia stavila na vtipkára, ktorý má vždy trefné poznámky a neopozeranú dámu, ktorá sa v šou už objavila predtým ako hosť. Podľa televíznych divákov však toto nebola trefa do čierneho a nových kapitánov skritizovali pod čiernu zem. Z ich reakcií vyplýva, že možno sú v iných úlohách šikovní, no toto im jednoducho nevyšlo!

Na Facebooku vyzvala stránka šou Milujem Slovensko svojich fanúšikov, aby napísali, ako boli spokojní s pilotnou časťou novej série a čo hovoria na kapitánov. To však zrejme administrátori ani robiť nemali, pretože sa ihneď spustila vlna kritiky. „Vždy v piatok Milujem Slovensko, náš rituál. Ale po včerajšom zhliadnutí škoda, musím si nájsť iný program,“ napísala jedna z diváčok a pridala sa ďalšia: „Nie, nie, nie! A aby toho nebolo málo, tak Martin ešte vo veľkom pomáhal tej Stanke. Ďakujem, radšej si prečítam knihu, sklamali ste ma.“

Podľa komentárov stráca relácia divákov. Zdroj: RTVS, Facebook Šou Milujem Slovensko

Kým Šoka ešte ľudia ako-tak pochválili, Stanka si odniesla väčšiu negatívnu odozvu za jej kapitánsku premiéru. „To čo je za novú kapitánku? Vyhukuje jak chlap v krčme, humor 0 bodov, trápne som sa cítil aj doma pri tv. Šoko nejaký humor má, ale iba jeden. Keď ho vidíte viac ako dvakrát, je to už nuda,“ nedal si servítku pred ústa diskutujúci. „Šoka mám veľmi rada, no a tá Stanka... Nejako mi nesedí. Príde mi to silené. Čo sa týka narodenín, očividne zdržala odpoveď, aby vyhrali,“ opisuje pôsobenie novej kapitánky diváčka.

S novou kapitánkou, ktorá nahradila Adelu Vinceovú, ľudia veľmi spokojní nie sú. Zdroj: RTVS, Facebook Šou Milujem Slovensko

Celkovo reláciu hodnotili diváci a fanúšikovia nie veľmi pozitívne. „Bol to umieračik! Ja som sa snažila to dopozerať, no smutné. Ako sa hovorí – ťažko po Gottovi spievať... Pre mňa táto relácia už nie je zaujímavá,“ napísala teraz už zrejme exdiváčka.

Diváčka reláciu prirovnala k spievaniu po majstrovi Gottovi. Zdroj: RTVS, Facebook Šou Milujem Slovensko

Našli sa však aj ľudia, ktorí novým kapitánom dali šancu, reláciu si pozreli a našli aj v novinkách to pozitívne, prečo budú šou sledovať aj nabudúce. „Vôbec nie som sklamaná. Šoko ma rozosmial veľakrát, čo som nečakala... Ja som príjemne prekvapená a teším sa nabudúce,“ píše aj naďalej verná fanúšička. Odradiť sa nedala ani ďalšia verná sledujúca: „Čakala som, aké to bude. Šoko a hostia nesklamali. V podstate ani Stanka, je iná, nepoznaná, tak si musíme zvyknúť... Ale miestami naozaj pôsobila tak nasilu. Inak celkom pozitívne, náš piatkový večer zostáva so Šou Milujem Slovensko.“

Našli sa aj diváci, ktorým sa nová zostava páči a relácii ostanú verní. Zdroj: RTVS, Facebook Šou Milujem Slovensko