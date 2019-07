Ostrihoňová ukázala veľké bruško: Krásna budúca mamička... Aha, každú chvíľu porodí!

Moderátorka, redaktorka a blogerka v jednom sa objavila na slávnostnej premiére nemeckej komédie 100 vecí. Neprišla však len ako divák, ale mala i pracovné povinnosti. Premiéru totiž moderovala. A i keď ju od očakávaného pôrodu prvého potomka delí už len zopár týždňov, Veronika vyzerá lepšie ako kedykoľvek pred tým. Z blondínky na prvý pohľad vyžaruje obrovský pokoj a vyrovnanosť a úsmevom nešetrila ani v kine.

Zdroj: Peter Brichta

Veronika spolu s manželom Matejom "Sajfom" Cifrom oficiálne potvrdili informáciu, že sa stanú rodičmi, na konci februára. Rozhodne však nepatria k párom, ktoré so svojimi priaznivcami zdieľajú všetko, a tak väčšina detailov stále zostáva pred verejnosťou ukrytá. Napriek neustálym otázkam a dohadom to manželia berú s humorom a dodnes nevyzradili pohlavie bábätka, či plánovaný termín jeho príchodu na svet. Ten by však podľa našich informácií už nemal byť ďaleko a krásna Slovenka by mala porodiť začiatkom septembra. Ako nám povedala, strach nemá.

Zdroj: Peter Brichta

„Nemyslím si, že je dobré mať z vecí strach, lebo potom už idete do toho s takou energiou, že už to bude akoby zlé. Mám z toho, samozrejme, prirodzený rešpekt. Nikdy som to nerobila, je to veľký míľnik v živote ženy, ale stále vo mne prevažuje to, že sa nesmierne teším, že stretnem to svoje dieťa,” povedala krásna markizáčka pre Topky.

Čo ešte Veronika Cifrová Ostrihoňová prezradila, si budete môcť pozrieť už budúci utorok v ďalšom vydaní relácie Showtime.