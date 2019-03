Sajfova manželka Veronika prehovorila: Detaily tehotenstva... Ehm, TOTO sa preriekla?!

Prvé lastovičky o prírastku do rodiny Veroniky a Sajfu začali štebotať už pri videu z ich dovolenky. Veronika si tam na raňajky dopriavala kvasené uhorky v kombinácii so sushi rolkami. O nejaký čas neskôr už na verejnosť prenikla správa z okolia moderátorskej dvojice. Sympatická blondínka mala radostnú novinu oznámiť rodine a priateľom na oslave svojich tridsiatych narodenín. Obaja budúci rodičia sa však naďalej rozhodli mlčať a držať všetkých ešte nejaký čas v napätí. Až do štvrtka.

Veronika a Sajfa sú dokonale zohratá dvojica a aj včera sa do detailov zladili. Veronika radostnú novinu oznámila prostredníctvom live vysielania v televízii, no a Sajfa spravil to isté v rádiu. Obaja odpovedali na rovnaké otázky rovnakými odpoveďami, no Veronika predsa len prezradila o čosi viac.

Ako to už býva, jedna z otázok sa týkala aj výberu mena pre budúceho člena rodiny. Práve v rodine moderátorky kolujú vskutku unikátne mená. „Moja prababička alebo praprababička sa mala volať alebo volala Kunikunda, môj starý otec sa volá Koloman," prezradila Veronika. A kým Sajfa s pevným rozhodnutím prezradil, že dieťa sa určite nebude volať ani po jednom zo svojich rodičov, jeho polovička odhalila už aj prvý tip: "Môj brat mi včera napísal, že dieťa by sa mohlo volať Ignác." Alternatívu dievčenského mena však nespomenula.

Je teda možné, že dvojica už pozná pohlavie bábätka a moderátorka sa tak nechtiac preriekla, že to bude syn? To si pravdepodobne vtipná dvojica ešte nejaký čas nechá pre seba.