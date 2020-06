Nevhodný vtip a vyhadzov: Takto letel moderátor Mišo Sabo z rádia!

BRATISLAVA - Neustrážil si to! Moderátor Michal Sabo si vo svojej kariére už prešiel viacerými rádiami. Z toho prvého ho však vyhodili rovno trikrát. Posledná kvapka prišla, keď v rannom vysielaní hodil do éteru nevhodný vtip.

Moderátor Michal Sabo prijal v týchto dňoch pozvanie do podcastu Jakuba Lužinu a Gaba Zifčáka, kde si zaspomínal aj na svoje začiatky v rozhlasovom éteri. V rádiu sa mu podarilo začať už ako 14-ročnému a prešiel od roznášania pošty a varenia kávy, cez ankety v uliciach a vlastnú nočnú reláciu až k rannej šou.

Lenže práve tam si vyrobil prúser, ktorý ukončil jeho kariéru v dnes už zaniknutom Rádiu Okey. „Keď si spomenul Sterna, tak raz som skúsil prerozprávať jeho príhodu, ako mal nejakú poslucháčku alebo niekoho na telefóne a povedal, nech si sadne na reprák. To bolo ešte v starom rádiu. Toto som povedal do vysielania v rannej šou a skončil som. Vyhodili ma,” opísal v podcaste Luzifčák, ako sexuálne podfarbený príbeh ukončil jeho kariéru v tomto médiu.

Ako neskôr objasnil, z daného rádia ho vyhodili dokonca trikrát, ale keďže za neho nemali náhradu, vždy ho zavolali naspäť. „A mne to nezabránilo urobiť niečo podobné opäť. Keď som bol mladý a pochabý, tak som si myslel, že je to vhodné práve v tom priestore, potom som to oľutoval, lebo veď bol som niekoľko mesiacov bez práce. Po vysielaní som išiel na koberec a zrazu som si balil veci a už som sa nevrátil,” prezradil moderátor, ktorý ale netajil, že po rokoch v biznise si uvedomil dôležitú vec – že rozhlasoví moderátori na Slovensku jednoducho nie sú hviezdy a lokálni moderátori v iných krajinách majú väčšie publikum ako u nás celoštátne rádio.