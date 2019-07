Exmarkizáčka už nie je sama: Najprv pletky so sexi modelom a teraz... TOTO je jej priateľ!

Keď sa objavila na Farme X, medzi Líviou Chvostíkovou a Michalom Gajdošechom to začalo poriadne iskriť. Každú voľnú chvíľu trávila dvojica spolu, či už v jazere alebo len tak pohodení na tráve. Padlo medzi nimi aj niekoľko horúcich bozkov a mnohí predpokladali, že po skončení šou budú spolu.

Lívia Chvostíková si užívala na Farme spoločné chvíle s modelom Michalom Gajdošechom. Zdroj: Instagram

To sa však neudialo a obaja vehementne tvrdili, že jeden v druhom našli spriaznenú dušu a skvelého kamaráta, ale nie je to láska. Tentoraz však plavovláska našla šťastie v náručí mladého futbalistu, rodáka z Považskej Bystrice, Daniela Valašíka, ktorý sa podľa fotografií na sociálnej sieti zrejme venuje aj bojovým športom.

Spočiatku zahmlievala, a to najmä kvôli svojej novej láske. Keď sa jej na neho opýtali fanúšikovia, jej odpoveď znela: „Tak je tam nejaké to love story, ale nechce byť medializovaný. Tak mi to povedal. Ešte ma má aj zablokovanú na insta, aby nevidel, čo pridávam." Týmito slovami odtajnila Lívia, že má partnera, približne v marci, no viac o ňom neprezradila.

Vo svojich príbehoch mladá exfarmárka niekoľkokrát ukázala svojho partnera, no až teraz prišlo na prvý spoločný post na Instagrame, kde sa vyznala aj z citov k svojej láske. „Užívame si spoločné chvíle. Pri ňom sa znova cítim ako malé dieťa. Ľúbim ťa," znel popis pri spoločnej fotke z dovolenky na Kréte. Pár by mali tvoriť už niekoľko mesiacov. Lívia vyzerá po boku fešného futbalistu skutočne spokojne.

Lívia Chvostíková našla lásku po boku futbalistu Daniela Valašíka. Zdroj: Instagram L.CH.