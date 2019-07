Zdravotný stav Otta Weitera (64) sa zlepšuje, ale... Hrozí mu transplantácia srdca!

Spevák má dôvod na radosť. Kým v marci mu jeho srdce pracovalo iba na pätnásť percent, najnovšie vyšetrenie ukázalo, že momentálne sa jeho výkon zdvojnásobil. Šlágrista je tak z najhoršieho vonku. Naďalej sa venuje príprave hudobnej relácie či koncertov, srší optimizmom a rozdáva úsmevy na všetky strany. Stav sa mu však nezlepšil len tak. Weiter musel výrazne obmedziť stres, pracovné vyťaženie, ale aj každodenné činnosti, napríklad v záhrade.

Zdroj: Facebook O.W.

I keď si spevák na dovolenky v minulosti veľa času nenašiel, teraz sa snaží oddychovať aspoň doma, kde mu letné horúčavy spríjemňuje bazén. Najnovšie si dokonca s manželkou Andreou Fischer spravili 'opekačku'. „Pekne večer, keď zašlo slniečko, ja som zapálil oheň a sedeli sme pri ohníku a opekali sme si špekáčky a strašne sme sa rehotali, že máme jeden deň dovolenky," smeje sa spevák a pre Topky prezradil, že pre jeho manželku to bola vôbec prvá opekačka v živote.

Zdroj: Facebook O.W.

To všetko sa teraz odrazilo na optimistických výsledkoch. Ako povedal, svoju úlohu zohralo aj to, že sa v mladosti závodne venoval športu a vyhýbal sa nerestiam, ako sú cigarety či alkohol. „Cítim tú zmenu, pretože už som na nohách od rána do večera, to už vydržím. To predtým neexistovalo, ja som na dvadsať minút vstal a prešiel som sa po obývačke a musel som si ľahnúť,” opísal Weiter výrazný rozdiel a priznal, že sa naučil viac počúvať svoje telo. Keď je teda unavený, nebojuje s ním a naordinuje si chvíľu oddychu.

Zdroj: Facebook O.W.

Lekári však naďalej zostávajú opatrní a nenechávajú nič na náhodu. Zotavujúceho sa speváka dokonca pripravili na možnosť vážnej operácie. „Na jednej strane mi primár povedal, že je spokojný, na druhej strane mi dal podpísať papier, že ma dávajú do zoznamu na transplantáciu srdca,“ prezradil nám. Je to vraj pre prípad, že by sa mu stav zrazu zhoršil. Ak by totiž na zozname nebol, nevedeli by lekári v prípade potreby situáciu riešiť promptne.

Otto Weiter si však túto možnosť príliš nepripúšťa a na svoj zdravotný stav sa snaží pozerať s čo najväčším optimizmom. „Celkovo to beriem pozitívne, absolútne to neriešim,” povedal pre Topky dnešný oslávenec. K narodeninám mu želáme najmä veľa zdravia.