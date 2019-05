Otto Weiter dostal ultimátum od lekárov: Ak chce žiť, musí spraviť TOTO!

Otto Weiter sa pomaly zotavuje. Za sebou má hospitalizáciu v nemocnici kvôli vážnemu zápalu srdca a niekoľko vyšetrení, ktoré ukázali, že jeho najdôležitejší sval nepracuje, ako by mal. Lekári ho neskôr prepustili a už nejaký čas je spevák opäť v domácom prostredí. Nad zdravotnými problémami však ešte zďaleka nevyhral a denne sa musí popasovať s množstvom liekov. Okrem toho musel Weiter urobiť ešte jednu dôležitú zmenu - zvoľniť z tempa. „Nastavil som si režim a v sobotu v nedeľu neriešim vôbec nič."

A práve toto nie je pre speváka, ktorý inak fungoval takmer nepretržite, vôbec jednoduché. „Vôbec som si na to nezvykol, naopak, ja sa to učím. Roky rokúce som naplno pracoval a teraz sa učím položiť ten telefón a povedať nie. A je to dosť problém. Andrejka mi musí v tom pomáhať, pretože ja si to neuvedomím a začnem hneď riešiť," opisuje Weiter tempo, akým v poslednom období funguje. A priznáva, že nový systém ho príjemne prekvapil. „Uvedomil som si, že aj keď sa to nerobí hneď, tak sa nič nedeje. Zrazu všetko funguje ďalej a všetko je v poriadku. A to je pre mňa veľké poznanie."

Dlhoročný spevák a tvár televíznych obrazoviek si toho zvykol na plecia naložiť skutočne príliš. „Niekoľko rokov sme nemali vlastný život. Stále sa len robilo a robilo, riešili sa interpreti, skupiny, projekty a televízne vysielanie či agentúrne veci." Spevák však začína robiť pokroky. Začal chodiť na prechádzky, na čo v minulosti kvôli práci ani len nepomyslel. Prácu však na klinec nezavesil. Naďalej pracuje na televíznych i agentúrnych projektoch, pripravuje koncerty a na jeseň plánuje vydať ďalší album.

Zdroj: Facebook O.W.

Interpret známych evergreenov sa snaží myslieť pozitívne a ako pre Topky potvrdil, cíti, že jeho zdravotný stav sa pomaličky zlepšuje. To sa ukáže už o dva týždne, kedy ho čaká ďalšie vyšetrenie a spevák dúfa, že dopadne dobre. Zároveň apeluje aj na ďalších ľudí, ktorí to s pracovným tempom preháňajú. „Treba spomaliť a nastaviť si životné priority. To je dosť dôležité."