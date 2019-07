FOTO Kucherenko priznala kilá navyše: Jedla ako kamión!

Silvia Kucherenko si drží už niekoľko rokov stabilnú váhu a celé Slovensko ju eviduje ako superštíhlu. No nie vždy to bolo tak. Blondínka sa k tomu otvorene priznala a ako dôkaz zverejnila na sociálnej sieti fotografiu, kde mala – ešte ako slobodná – kyprejšie tvary.

Ako modelka prezradila, rozdiel medzi vtedajšou a aktuálnou váhou sa vyšplhal na 8 kíl a otvorene priznala, že vinnou bola v tomto prípade ona. „Na foto v červených šatách som jedla ako 'kamión', fakt," dušuje sa na Instagrame.

Zdroj: Instagram S.K.

Ako sa Silvia už niekoľko krát vyjadrila, štíhlu figúru dostala do vienka a športom či posilňovni veľmi neholduje. Aj ona však musí dodržiavať určité pravidlá. „Dnešná, aktuálna Silvia si radšej o 23:00 koláč nedá. Je to aj o disciplíne a pevnej vôli." A tú má zjavne blondínka dobre vytrénovanú. „Je to, ako keď ma niekto sklame. Stačí len raz, druhýkrát sa mu to už nepodarí." Blondínka navyše vyzýva ženy, aby mali viac pod kontrolou svoje telo a nezajedali stres či smútok. Lepšie vraj padne práve fyzická aktivita.

Zdroj: Instagram S.K.

Nuž, uvidíme, či sa Silviin tip na štíhlu líniu medzi jej fanúšikmi ujme. Veď napokon, chvála a obdiv jej superštíhleho tela sa objavujú na modelkinom profile takmer každý deň.