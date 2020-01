Kucherenko ukázala otca, prišla kopa posmeškov: Silvia, to nemyslíš vážne!

Členov svojej rodiny Silvia nikdy nijako nezatajovala. Ukázala už sestru, neter a najčastejšie sa na jej instagramovom profile objavuje mama Monika. Všetky dámy z tohto klanu majú isté spoločné črty - pýšia sa blond hrivou, plnými perami, rady nosia umelé riasy, pózujú ako z časopisu a sú aktívne aj na sociálnych sieťach. Tým, ktorého fanúšikovia tak často nevidia, je však jeden najdôležitejších mužov v životoch týchto žien. Silviin otec Štefan.

Práve ich spoločný záber najnovšie blondínka zavesila na svoju nástenku, kameňom úrazu sa stala skutočnosť, že sa svojich sledovateľov spýtala, či sa podobajú. Táto otázka im totiž vzhľadom na Silviine skrášľovacie metódy prišla úplne scestná. „Veď keď máte všetko urobené, mihalnice, obočie, nos, pery, líca, botox, kontúrovanie tváre, to by ste sa nepodobali ani s dvojičkou,” napísala jej istá Júlia, na čo sa Kucherenko ohradila, že isté zákroky urobené nemá a rovno ich vymenovala.

Silvia Kucherenko ukázala svojho ocina Štefana. Zdroj: Instagram S.K. ​

„Veru, žiadna podoba. Sorry, taká otázka, sa čudujem, akú odpoveď by si si predstavovala,” myslí si Denisa. Ďalší fanúšik zašiel ešte ďalej. „Žiadna podoba, ani len pery nemá nafúknuté. Buď je nevlastný alebo pred plastikami,” zaznelo pod príspevkom, na čo Silvia vtipne zareagovala, že aktuálne je pán Štefan pred plastikou a zajtra sa chystá na pery. Treba však dodať aj to, že niektorí podobu našli, iní zasa tvrdia, že sa blondínka skôr podala na maminu. Čo si myslíte vy?