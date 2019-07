Pred 4 rokmi zahodila životnú šancu a dnes: Žalostný pohľad na víťazku Talentu... Vyzerá ako chlapec a pódiá vymenila za kuchyňu!

BRATISLAVA - Porotcovia jej veštili veľkú budúcnosť, šancu však vyhodila von oknom. Keď Gyöngyi Bodišová (26) prišla na kasting Česko-Slovensko má talent, diváci mali čo robiť, aby im počas toho, ako otvorila ústa a zaspievala, nespadli sánky. Namiesto toho, aby využila možnosť, sa brunetka stiahla do úzadia a dvere do lepšieho života sa jej tak zabuchli rovno pred nosom. A dnes... Pozerať sa na Gyöngyi je doslova žalostné!

Gyöngyi sa síce spočiatku snažila, no napokon začala bezdôvodne rušiť koncerty a čoskoro sa po nej zľahla zem. Pred pár mesiacmi sa na sociálnych sieťach objavili jej nové fotografie a ľudia sa nestačili čudovať. Nechala si potetovať celú ruku, prestala sa o seba starať a zo záberov na Facebooku sa zdá, že žije v úplne otrasných podmienkach – snáď nikomu neunikli ošarpané, špinavé a zatečené steny, ktoré jej robili pozadie.

Gyöngyi Bodišová sa už zďaleka nepodobá na slečnu, ktorou bola pred štyrmi rokmi, keď vyhrala jojkársky Talent. Zdroj: Instagram G.B.

Najnovšie sa však zdá, že sa rozhodla opäť spievať. Na svoj profil pridala dve videá, z ktorých doslova behá mráz po chrbte. Hoci sa momentálne brunetka ponáša skôr na chlapca ako dámu, ktorou bola, keď vyhrala finále jojkárskej šou, hlas má stále božský a nikto jej nemôže uprieť obrovský talent.

Škoda len, že šancu zahodila do koša a namiesto koncertov si aktuálne spieva v kuchyni či na záhrade. Speváčka dostala do vienku neskutočný dar, využiť ho však, zdá sa, vôbec nevie. Jej zlato v hrdle tak zrejme zostane absolútne nevyužité a vyzerá to tak, že spievať ju, bohužiaľ, budeme počuť len na podobných amatérskych videách. Nuž, škoda.