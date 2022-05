Víťazka jojkárskeho Talentu upadla do zabudnutia: Aha, ako dnes vyzerá!

BRATISLAVA - Po rokoch znovu päť minút slávy! Gyöngyi Bodišová pred 7 rokmi vyhrala jojkársku talentovú šou, no príležitosť akosi nevyužila. Teraz sa dostala na obrazovky vďaka svojmu synovcovi...

Keď sa Gyöngyi Bodišová stala víťazkou Talentu, mnohí si pomysleli, že by mohol nasledovať príbeh ako z rozprávky. Dievča z detského domova, ktorého rodina žila v rómskej osade, ale tieto nádeje nenaplnilo.

Gyöngyi sa síce spočiatku snažila, no napokon začala bezdôvodne rušiť koncerty a čoskoro sa po nej zľahla zem. Pred tromi rokmi sa na Facebooku objavilo video spievajúcej Gyöngyi a snáď nikomu neunikli ošarpané, špinavé a zatečené steny, ktoré jej robili pozadie.

A potom zas o nej nebolo počuť. Až do včerajšieho večera. Televízia Joj totiž odvysielala ďalšiu epizódu šou Bez servítky. Bodišová síce nevarila, ale pred kamerami sa objavila ako sprievodný program počas Martinovej večere. "Gyöngyi je moja teta, je odo mňa staršia o jeden rok, my to tak máme u Rómov," prezradil svojim hosťom. Aha, ako dnes speváčka vyzerá.

Zdroj: Tv Joj

