Šokujúce tajomstvo jojkárskej hviezdy: Žije so ženou... Vraj je to jej dlhoročná frajerka!

Gyöngyi najnovšie zdobí tetovanie cez celú ruku a na niektorých snímkach pripomína skôr chlapca, než dámu, ktorú z nej v jojkárskej talentovej šou urobili. Po poslednom článku sa však objavili šokujúce komentáre, podľa ktorých je brunetkina premena... no, viac-menej vysvetlená.

Ako prvá sa ozvala istá žena, ktorá tvrdí, že za to, že Gyöngyi namiesto úspechu upadla do zabudnutia, môže jej údajná partnerka, ktorá sa má volať Kristína a so speváčkou vraj žije. Tento komentár síce o chvíľu zmizol, no objavili sa ďalšie, kde sa píše v podstate to isté. Jeden z nich má dokonca na svedomí Bodišovej bývalý manažér Július Banda.

Za neúspechom a zmenou Gyöngyi Bodišovej vraj stojí jej partnerka. Zdroj: Instagram G.B.

Takto Gyöngyi vyzerala pred štyrmi rokmi, keď sa stala víťazkou Talentu. Zdroj: TV JOJ

A ten si veru, servítku pred ústa nedával. „Keď som vybavil koncerty, rušila ich. Kde vznikol problém Gyöngyi Bodišovej – bohužiaľ, žije s babou, ktorá jej berie kariéru. Je to sebecká slečna, neprajníčka, tak to aj dopadlo. Keby sa rozhodovala sama, tak je fajn, ale Kristína ničí jej kariéru. Bohužiaľ, vzdal som to. Drzá, nezodpovedná,“ napísal Július, pričom jeho vyjadrenie v podstate potvrdzuje spomínaný vymazaný komentár od istej ženy.

Gyöngyi má vraj priateľku Kristínu, ktorá ju drží poriadne nakrátko. Zdroj: Facebook G.B.

Kristína je vraj mimoriadne žiarlivá a práve ona má byť dôvodom, prečo Gyöngyi rušila koncerty. Zdroj: Facebook G.B.

A aj s ďalším, ktorý sa objavil o niečo neskôr. David F. totiž tvrdí, že túto partnerku mala mať ešte v čase, keď bola spájaná s podstatne starším mužom, ktorého predstavovala ako svojho „priateľa a opatrovníka“. „To je tak, keď si našla frajerku, ktorá jej zakazuje spievať a chodiť na koncerty, lebo žiarli. Bol som svedkom toho, ako jej náš spoločný známy vybavil vystúpenia a nikam ju nepustila,“ uviedol otvorene. Zdá sa teda, že za neúspechom neskutočne talentovanej Gyöngyi teda napokon nestojí nič iné ako láska...